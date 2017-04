Albasini wint pittig sprintje in Baskenland, De Bie eindigt derde

Einde 17:58 ◀

Albasini wint! Michael Albasini (Orica) is de sterkste in de massasprint voor Ariel Richeze. Onze landgenoot Sean De Bie is derde. 17:53 ◀

Massasprint De aanvallers zijn niet weggeraakt, we krijgen een massasprint. 17:52 ◀

Matthews wordt gebracht Terwijl FDJ de kop trekt in het peloton wordt Matthews naar voren gebracht. Wint hij voor de tweede keer op rij? 17:51 ◀

Aanval Alaphilippe Julian Alaphilippe begint aan zijn geplande aanval, maar het volledige peloton zit in zijn wiel. Hij blijft wel doorrijden. 17:49 ◀

Voorlopig geen aanvallers De beklimming heeft een muis gebaard. Ondertussen is het peloton ook bij de laatste tussensprint gepasseerd. 17:47 ◀

Het is bijna tijd voor de lastige kilometer. Wellens komt op het goede moment naar voren, hij lijkt te willen meedoen. 17:44 ◀

Nog 10 kilometer Waar het peloton daarnet op een lint getrokken was, rijdt iedereen nu weer dicht bij elkaar en uit de wind. 17:41 ◀

Orica komt naar voren met Simon Yates. Valverde ziet het gevaar en kruipt direct in het wiel bij de Brit. 17:38 ◀

Maté is eraan voor de moeite Op 16 kilometer van de streep wordt ook Luis Angel Maté gegrepen. Het peloton versnelt nog en is duidelijk iets van plan. Hopelijk krijgen we nog vuurwerk. 17:34 ◀

Straks nog een steile helling Op zeven kilometer van de finish ligt nog een steile klim van een kilometer, al staat die beklimming niet officieel in het roadbook. Proberen de punchers daar iets? Of krijgen we opnieuw een massasprint? 17:32 ◀

Maté gaat er alleen vandoor Ferrari kreeg nog de punten bij de tussensprint, maar nu laat Maté hem achter. 17:31 ◀

Nog punten voor Ferrari Ook bij de tweede tussensprint krijgt Fabricio Ferrari de punten van Luis Angel Maté. Mas neemt opnieuw een punt vanuit het peloton. 17:27 ◀

Het tempo gaat nu wel omhoog. We zien Sky, Quick-Step en Cannondale op de kop van het peloton. Voor de rest gebeurt er voorlopig niet. 17:25 ◀

Quick-Step neemt over van Sunweb in het peloton. Zouden ze iets van plan zijn met Julian Alaphilippe? 17:20 ◀

Het peloton speelt nog een beetje met de vluchters. De voorsprong blijft rond de minuut. Het is wachten op een initiatief vanuit het peloton. 17:17 ◀

Lluis Mas, die gisteren twee tussensprints voor zijn rekening nam, krijgt van het peloton ook nog een puntje bij de eerste tussensprint. 17:07 ◀

De voorsprong van de vluchters is nu gezakt tot onder de minuut. 17:03 ◀

Ferrari krijgt de eerste Ons vermoeden wordt bevestigd: Fabricio Ferrari krijgt de eerste punten cadeau van Maté. De volgende tussensprint ligt op 20 kilometer van de finish. 17:01 ◀

Weer drie keer "sprinten" Net als gisteren liggen er drie tussensprints op korte afstand van de finish. De vraag is of de koplopers echt gaan sprinten. We verwachten dat Ferrari de punten krijgt, omdat Maté de bergpunten voor zijn rekening mocht nemen. 16:58 ◀

Sanchez recordwinnaar in het Baskenland Niemand heeft meer etappes gewonnen in de Ronde van het Baskenland dan Samuel Sanchez. De Spanjaard won al acht etappes. Ook dit jaar is Sanchez erbij, hij rijdt voor BMC. 16:47 ◀

Cofidis is de grote slokop Cofidis heeft het meeste punten voor de bergtrui achter zijn naam staan. Gisteren pakte Yoann Bagot 14 punten, vandaag doet Luis Angel Maté daar nog 9 punten bij. 16:40 ◀

Maté opnieuw als eerste op de top Luis Angel Maté heeft opnieuw de meeste punten gepakt, hij kreeg er drie op de Alto de la Aldea. Fabricio Ferrari moest opnieuw tevreden nemen met twee punten, Igor Anton pakte vanuit het peloton een puntje. 16:34 ◀

De twee achtervolgers worden weer ingelopen. Ze blijven wel op kop van het peloton rijden, dus misschien gaan ze nog sprinten. 16:32 ◀

3 ordu etapa hasi denetik / 3 horas de carrera / 3 hours since race start. 35,930 kms during 3rd hour #itzulia — Itzulia (@ehitzulia) 4 april 2017 Het tempo in het peloton verhoogt niet: 16:29 ◀

Anton en Bagot opnieuw op zoek naar de punten Net als op de Alto de Etxauri vallen Igor Anton (Dimension Data) en Yoann Bagot (Cofidis) aan. Zij bekampen elkaar voor de bergtrui. 16:26 ◀

Laatste beklimming van de dag Net na de bevoorrading beginnen de renners aan de Alto de la Aldea. Deze beklimming is 4,3 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. De tweede en laatste beklimming van de dag is een van derde categorie. 16:21 ◀

Etenstijd voor de renners Met nog 65 kilometer voor de boeg krijgen de renners nog wat eten en drinken van de ploegleiding. 16:18 ◀

#Itzulia 77km still to go on today's stage and the leading duo are still holding a sizeable advantage of 4"00 @TDWsport pic.twitter.com/ZjhmDfZPrG — ORICA-SCOTT (@OricaScott) 4 april 2017 16:09 ◀

Gelukkig viel ik gisteren in het gras, anders was het een zware val geweest. Alberto Contador (Trek-Segafredo) 16:05 ◀

Contador ontsnapte gisteren aan een zware val "We zaten in de laatste 700 meter. Twee renners vielen en ik kon niet anders dan uitwijken naar het gras. Daar viel ik wel, maar ik landde zacht. Gelukkig viel ik niet op de weg, want dan was het een zware val geweest", aldus Contador. 16:01 ◀

#Itzulia The team are ready to go and defend the yellow!✌🏼#KeepChallenging pic.twitter.com/fNfjhkpbJL — Team Sunweb (@TeamSunweb) 4 april 2017 15:45 ◀

Michael Matthews won gisteren zijn derde etappe in zijn derde deelname aan de Ronde van het Baskenland. Elke keer dat hij hier startte, won hij een etappe. 15:38 ◀

Na al het werk dat mijn ploegmaats gisteren deden, kon ik ze niet in de steek laten. Ik moest winnen. Michael Matthews (Winnaar 1e etappe) 15:37 ◀

🚲36,840 km 2. orduan egin dituztenak / 36,840 kms recorridos en la segunda hora / 36,840 kms during the 2nd hour #itzulia — Itzulia (@ehitzulia) 4 april 2017 15:30 ◀

Het peloton komt op twee minuten van de vluchters en besluit dan weer wat trager te rijden. Nu rijdt de kopgroep weer meer dan drie minuten voor. 15:23 ◀

Maté won al twee keer als prof Luis Angel Maté (33) heeft al twee overwinningen als prof op zijn naam staan. Hij won een etappe in de Route du Sud en in de Tour de San Luis. Zijn medevluchter Fabricio Ferrari (31) wist als beroepsrenner nog niet te winnen. 15:06 ◀

Vorig jaar won Landa de tweede rit In de tweede etappe van vorig jaar was Mikel Landa de sterkste na een steile slotklim. De Spanjaard won toen in de sprint van Wilco Kelderman en was de nieuwe leider. Krijgen we vandaag ook een nieuwe leider? 14:56 ◀

Status quo De vluchters hun voorsprong wordt onder controle gehouden. Maté en Ferrari rijden nog steeds ongeveer vier minuten voor het peloton. 14:48 ◀

Ook Movistar toont zich nu op de voorgrond in het peloton. Het Spaanse team heeft met Alejandro Valverde een van de topfavorieten voor de eindzege. 14:39 ◀

Etappe 2 van de Ronde van Baskenland vanaf 15.30u op Eurosport 1 met @bobbietraksel en @TourDeJose #itzulia pic.twitter.com/SjgqWQo2zC — Eurosport Benelux (@EurosportNLBE) 4 april 2017 14:35 ◀

Opnieuw goed weer in het Baskenland Het is op dit moment 13 graden in Eltziego, de aankomstplaats van vandaag. Er is weinig wind en het ziet er niet naar uit dat het gaat regenen. Aangename omstandigheden dus voor de renners. 14:34 ◀

Net als gisteren heeft Caja Rural een mannetje in de kopgroep. Gisteren toonde Lluis Mas de ploegkleuren in de vroege ontsnapping, nu is Fabricio Ferrari mee. 14:31 ◀

36,4 kilometer in het eerste uur Door de lange klim hebben de renners in het eerste koersuur slechts 36,4 kilometer afgelegd. Als de renners dit gemiddelde aanhouden, komen ze rond 18u aan. 14:26 ◀

Michael Matthews (Sunweb) won gisteren de eerste etappe: 14:16 ◀

Maté als eerste boven Luis Angel Maté komt als eerste boven op de Alto de Etxauri. Ferrari is tweede, Anton derde en Bagot vierde. Na de top van de beklimming laten Anton en Bagot zich weer inlopen. 14:02 ◀

#Itzulia La ventaja para Ferrari y Maté asciende a 4'45" en la primera ascensión de la jornada. pic.twitter.com/Of61eAbqZU — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) 4 april 2017 De vluchters: 14:00 ◀

Opnieuw Bagot en Anton Yoann Bagot (Cofidis) en Igor Anton (Dimension Data) vallen aan op twee kilometer van de top. De twee zaten gisteren in de ontsnapping en zijn op zoek naar punten voor het bergklassement. Bagot is voorlopig 1e met 14 punten, Anton 2e met 11 punten. 13:55 ◀

Ook Trek-Segafredo en Bahrein-Merida helpen een handje in het peloton. Zij hebben met Alberto Contador en Ion Izagirre twee goede klimmers in de rangen. 13:54 ◀

Alle renners zijn nu begonnen aan de Alto de Etxauri. Krijgen we scheurtjes in het peloton op deze zware openingsklim? 13:48 ◀

Sunweb bepaalt het tempo In het peloton neemt het team van Michael Matthews het voortouw. De mannen van Sunweb willen de kopgroep ook niet te veel ruimte geven. 13:39 ◀

De voorsprong van de koplopers loopt uit tot meer dan vier minuten. De twee vluchters zijn definitief vertrokken. 13:32 ◀

De twee vluchters krijgen al snel wat ruimte van het peloton. Ferrari en Maté hebben nu al bijna twee minuten voorsprong. 13:28 ◀

Eerste aanval Fabricio Ferrari (Caja Rural) en Luis Angel Maté (Cofidis) proberen weg te geraken uit het peloton. 13:22 ◀

Ze zijn begonnen De officiële start is gegeven, de renners kunnen beginnen aan de Alto de Etxauri. Na 173 kilometer wacht de finish in Eltziego. 13:20 ◀

Direct een stevige klim Straks, als de officiële start wordt gegeven, beginnen de renners na enkele kilometers aan de Alto de Etxauri. Die klim is 9,5 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. De Alto de Etxauri is een beklimming van tweede categorie. 13:15 ◀

#itzulia Comienza la etapa! pic.twitter.com/zw56yKhFLS — Iruindarra (@naiz_iruindarra) 4 april 2017 De officieuze start is gegeven: 13:11 ◀

Rit 2 13:03 ◀

Oggi (sempre dalle 15.30, su Eurosport 1) la seconda tappa dell' #itzulia, dopo la sfortuna di ieri Alaphilippe potrebbe riprovarci. pic.twitter.com/36QQSOzWwC — Quel che passa (@Quelchepassa) 4 april 2017 12:56 ◀

Kans voor de punchers In de tweede rit in de ronde van het Baskenland moeten de renners over enkele korte, pittige hellingen. Ideaal dus voor de aanvallers die de leiderstrui willen grijpen. 12:55 ◀