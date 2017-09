Jonge Deen Mads Pedersen tiomfeert in eigen land

Trek controleerde de slotrit en er was een hoofdrol weggelegd voor Jasper Stuyven. Onze landgenoot was beresterk in de plaatselijke ronden en had ze een mooi aandeel in de eindzege van Mads Pedersen.

Die sprintte slim en sterk naar de tweede plaats in de slotrit en zo kwam zijn eindzege niet meer in gevaar. Zijn naaste belager, Michael Valgren eindigde als vijfde. De slotrit was een prooi voor Max Walscheid.

De jonge Duitser van Team Sunweb won de massasprint. Walsheid maakte zo het harde werk van zijn ploegmaats af.