Bennett is eindwinnaar in Californië, bisnummer Huffman

Geen traditioneel stadscriterium als slotrit in Californië, wel een pittige rit met nog een paar vervelende kuitenbijters. Lachlan Morton, in de tijdrit nog de grote materiaalpechvogel, deed een ultieme poging om wat van zijn verloren tijd goed te maken door in de vlucht mee te glijden.

Met David Lopez, Nicolas Edet, Rob Britton en Evan Huffman had hij 4 goeie metgezellen. Het tempo in het peloton werd door het Bora-Hansgrohe van Peter Sagan zo hoog gehouden dat er nog maar een kleine groep in Pasadena arriveerde.

Maar het werk van Bora was tevergeefs, want het peloton kwam te laat om de vluchters te grijpen. Huffman bewees woensdag al dat hij ijzersterk kan finishen in een klein groepje en nu deed hij dat dunnetjes over.

Maar de meeste lof kreeg George Bennett toegezwaaid. De ranke Nieuw-Zeelander heeft dit seizoen duidelijk een stap vooruit gezet, met eerder ook al een 9e plaats in de eindstand in Catalonië en een 11e plaats in het Baskenland.