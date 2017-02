Wat onze landgenoten betreft is het uitkijken naar Louis Vervaeke. Vervaeke liet voor aanvang van de ronde weten een toptienplaats te ambiëren in de bergrit van vandaag. Met een tweede en een vierde plaats in de Challenge Mallorca liet hij de voorbije weken al zien de goede vorm vast te hebben.

Klim naar Jebel Hafeet Na twee vlakke ritten is het nu aan de klimmers voor de rit naar Jebel Hafeet. De vorige edities won hier telkens de eindwinnaar, met Esteban Chaves in 2015 en Tanel Kangert in 2016. Wie schaart zich straks in dit lijstje?

08:58