Soler snoept Yates eindzege af in Parijs-Nice, Wellens eindigt 5e

De la Cruz pakt de rit, eindzege voor Soler Fraile gaat van ver aan, maar wordt op de streep geklopt door De la Cruz. Soler komt binnen op 3 seconden. De favorieten persen er nog een sprint uit en komen over de streep op 38". Als dat bevestigt wordt, is de eindzege voor Soler. 15:01 ◀

Yates en co sluiten weer aan bij Wellens en Teuns. Dat is op 40 seconden van de koplopers, Carapaz speelt stoorzender in dienst van Soler. 15:00 ◀

Soler is het spoor van De la Cruz en Fraile even kwijt in de straten van Nice, maar keert op karakter weer terug. 14:59 ◀

Nog 3 kilometer Het wordt nog 3 kilometer nagelbijten. Soler heeft 44 seconden voorsprong op Wellens en Teuns, Yates en de Izagirres hangen op 50 tellen. 14:57 ◀

Ook Fraile keert vooraan terug. Het is Soler die het werk moet opknappen daar. Wellens en Teuns hangen op 46 seconden. 14:56 ◀

De broers Izagirre haken hun wagonnetje aan bij Yates. Wat hun achterstand is op Wellens, Teuns en Carapaz is niet duidelijk. 14:56 ◀

VRT De broers Izagirre schakelen elkaar uit bij een val 14:56 ◀

De 2 Izagirres schakelen zichzelf uit Brute pech voor de Izagirres. De ene broer gaat onderuit in de afdaling en hindert de andere. Wellens en Teuns gaan ervandoor. 14:54 ◀

Soler verschijnt weer vooraan, #ParisNice helt over in zijn voordeel. pic.twitter.com/KIj2KbDpug — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 14:54 ◀

Soler herpakt zich Soler heeft zijn tweede adem gevonden. Op de top duikt hij plots op achter De la Cruz. Wellens en co komen op zo'n 50 seconden boven, Yates op een minuut. 14:51 ◀

10 kilometer Nog 10 kilometer. De tijdsaanduidingen laten het momenteel afweten, het is niet duidelijk wat de verschillen zijn tussen de protagonisten. 14:49 ◀

Vooraan gaat De la Cruz er alleen vandoor. Achter hem wordt er gestreden voor elke seconde, Yates weigert definitief te plooien. 14:47 ◀

Wellens trekt door, het wordt razend spannend in de finale. #ParisNice pic.twitter.com/Zqm4t5QKFK — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 14:47 ◀

Soler ziet af Wellens brengt Teuns, de broers Izagirre en Carapaz tot op 50" van de 3 leiders, waar Soler het nu toch moeilijk krijgt. 14:45 ◀

Daar gaat Wellens! Carapaz, Teuns en Jon Izagirre schuiven mee, Yates moet passen. Verliest de Brit hier Parijs-Nice? 14:44 ◀

Yates komt niet veel dichter bij Gorka Izagirre, maar die rijdt ook niet veel verder weg. Yves Lampaert, die nog knap meeging met de favorieten, moet nu toch de rol lossen. 14:43 ◀

Daar gaat Gorka De knechten hebben hun werk opgeknapt, Gorka Izagirre gooit de knuppel in het hoenderhok. Yates zet de achtervolging in met de andere favorieten in zijn wiel. 14:42 ◀

Henao lost Op de laatste beklimming haakt Trentin af. Ook voor Henao gaat het, net als gisteren te snel. Hij zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van deze koers naar de zon. 14:40 ◀

Soler en De la Cruz hebben Fraile bijna opnieuw te pakken. Soler is nog altijd virtueel leider. #ParisNice pic.twitter.com/9Tr3MR1Tcb — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 14:40 ◀

Het is nog altijd Trentin die het tempo bepaalt in de groep der favorieten, al is die groep intussen flink uitgedund. Hun achterstand op Fraile bedraagt nog altijd 1 minuut. 14:38 ◀

De felle regen lijkt achter de rug, maar het wegdek ligt er nog altijd nat bij. Fraile knokt voor elke meter voorsprong, maar Soler en De la Cruz houden hem in het vizier. 14:35 ◀

Een minuut Fraile smijt zich met veel overgave in de afdaling en neemt wat afstand van Soler en De la Cruz. Hun voorsprong klimt opnieuw boven de minuut. 14:30 ◀

Zakarin krijgt het lastig en laat de andere favorieten rijden. Ook Barguil bengelt achteraan de groep. 14:28 ◀

We gaan misschien de honderdsten van de tijdrit erbij moeten halen. José De Cauwer 14:27 ◀

De voorsprong van de 3 leiders blijft stabiel op 55 seconden. De andere favorieten houden zich voorlopig gedeisd. 14:25 ◀

Nog een kleine 27 kilometer. De favorieten (met Wellens en Teuns) klauteren naar boven op de Col d'Eze. #ParisNice pic.twitter.com/cnbboejVDF — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 14:25 ◀

VRT Tim Wellens moet achtervolgen na materiaalpech 14:24 ◀

Wat staat er nog op het menu? De koplopers hebben nog 28 kilometer voor de boeg en snijden de Col d'Eze aan. Na die klim gaat het spoorslags nar de Col des Quatre chemins, daarna is het dalen tot in de straten van Nice, waar nog een klein knikje volgt in de slotkilometers. 14:20 ◀

Wellens keert terug Tim Wellens kan opgelucht ademhalen. Hij haakt zijn wagonnetje weer aan in de groep der favorieten. Zijn regenjasje houdt hij voorlopig nog aan. 14:17 ◀

Boni's voor Soler Soler mag aan de tussensprint de 3 bonificatieseconden meepikken. Hij komt in het klassement op 35 tellen van Yates en is dus nog altijd virtueel leider. 14:16 ◀

Fraile, De la Cruz en Soler moeten wat van hun voorsprong inleveren. De grote groep keert onder impuls van Mitchelton-Scott terug tot op 1'10". 14:14 ◀

Materiaalpech voor Wellens Wellens moet voet aan de grond zetten met materiaalpech, maar kan zijn weg snel vervolgen. Hij zet prompt de achtervolging in op de andere favorieten. 14:13 ◀

Het is opletten geblazen. Niet alleen voor water, maar ook stenen die naar beneden zijn gekomen. #ParisNice pic.twitter.com/LYYVRILpjd — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 14:13 ◀

Trentin zet zich op kop in de groep der favorieten, waar ook de broers Izagirre nog minstens één ploegmaat bij zich hebben. 14:08 ◀

Yates heeft ploegmaat Trentin nog in steun. De favorieten volgen op 1'23" van Soler, De la Cruz en Fraile. #ParisNice pic.twitter.com/npRh2SA74y — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 14:07 ◀

Fraile gegrepen Net voorbij de top van de Côte de Peille hebben Soler en De la Cruz Fraile bij de lurven gegrepen De andere favorieten volgen op 1'25". Nu volgt een lange geleidelijke afdaling naar de voet van de Col d'Eze. 14:03 ◀

Soler virtueel in het geel Soler en De la Cruz naderen tot op 12 seconden van hun landgenoot Fraile. De andere favorieten staan 1'15" in het krijt, Soler is dus op dit moment virtueel leider. 14:00 ◀

Voor Alaphilippe gaat het nu ook in de groep der favorieten te snel. Hij betaalt een prijs voor de inspanningen in de ontsnapping en dreigt een pak plaatsen te verliezen in het klassement. 13:57 ◀

De situatie op 45 kilometer van de streep: Fraile heeft 26 seconden voorsprong op Soler en De la Cruz, de favorieten volgen op 1'05". #ParisNice pic.twitter.com/jQb30PVbJa — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2018 13:56 ◀

Soler en De la Cruz gaan op zoek naar Fraile, die 28 seconden voorsprong heeft. De groep met de favorieten heeft Alaphilippe te pakken en volgt op 1 minuut van de Spanjaard. 13:53 ◀

Gorka Izagirre schuift mee Soler heeft het gezelschap gekregen van een man van Sky en... Gorka Izagirre, de 3e van het algemene klassement. Bij een nieuwe versnelling van Soler moet de renner van Bahrein wel passen. 13:51 ◀

Het is één grote spreidstand aan het worden. Michel Wuyts 13:51 ◀

Alaphilippe haakt af Het tempo van Fraile ligt te hoog voor Alaphilippe. De Fransman moet zijn Spaanse gezel laten rijden. In het peloton versnelt witte trui Soler. 13:49 ◀

45 seconden Alaphilippe en Fraile zetten hun tanden in de 4e hindernis van de dag, de Côte de Peille (1e categorie). Als ze even naar de vallei kijken, zien ze dat het peloton op komst is. Het verschil bedraagt nog 45 seconden. 13:47 ◀

Really cold out there, colder than yesterday, and @SabatiniFabio and @eliaviviani have stopped and are now back at the bus. #ParisNice — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 11, 2018 Viviani en Sabatini geven er de brui aan: 13:46 ◀

Het is geen pretje om te koersen in deze weersomstandigheden. In de afdaling bouwen de renners heel wat veiligheid in, het water staat in plassen op het wegdek. 13:44 ◀

Het ziet er naar uit dat het rekenen en nog eens rekenen wordt. Michel Wuyts 13:43 ◀

Astana Wat is het plan van Astana? De blauwe formatie verloor gisteren het geel en liet, enigszins verrassend, Jakob Fuglsang wachten op Luis Leon Sanchez. Maar vandaag toont de ploeg zich erg actief. Het was met meerdere renners betrokken in elke aanvalspoging en heeft nu Fraile vooruitgestuurd. Ook Fuglsang was mee, maar hij viel weg. 13:37 ◀

Fraile komt als eerste boven Fraile plukt op de 3e beklimming van de dag, de Col de Calaïson (2e categorie), de punten weg voor de neus van Alaphilippe. Dat zal Thomas De Gendt worst wezen, hij is intussen zeker van de eindzege in het bergklassement. 13:35 ◀

Uit de achtergrond keren een aantal renners terug naar de groep van de gele trui. Onder meer Trentin, Naesen, Barguil en Oomen maken hun opwachting. 13:32 ◀

Nice isn't so nice today, but the stage is shaping up to be an absolute cracker!#ParisNice — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 11, 2018 13:30 ◀

Alaphilippe De groep met de gele trui volgt op 1'05" van de twee koplopers. De renners in de top 10 van het klassement worden stilaan nerveus, want Alaphilippe staat op amper 1'48" van geel. De Fransman kreeg gisteren een tik, maar lijkt zich goed te herpakken. 13:25 ◀

Oomen in het defensief Sam Oomen is de grote afwezige in de achtervolgende groep. Hij is de enige renner van de top 15 die zich heeft laten verrassen. Maar de Nederlander hoeft niet te wanhopen, het 2e peloton knabbelt mondjesmaat aan zijn achterstand. 13:19 ◀

Fuglsang komt ten val Brute pech voor Jakob Fuglsang. Hij valt letterlijk weg uit de kopgroep. De Deen kan zijn weg snel vervolgen, maar wordt opgeslokt door de achtervolgende groep. Alaphilippe en Fraile blijven zo met zijn tweeën over vooraan. 13:16 ◀

A crash of our @jakob_fuglsang, but he’s back on his bike! #ParisNice — Astana Pro Team (@AstanaTeam) March 11, 2018 13:16 ◀

De Gendt sprokkelt Het gaat razendsnel. De renners hebben ook de Côte de Châteauneuf al achter de kiezen en duiken de afdaling in. Fraile kwam als eerste boven op die klim van 2e categorie, voor Fuglsang en Alaphilippe. De Gendt rondde als 4e de top en sprokkelde zo nog 2 puntjes. 13:12 ◀

Uitzending vanaf 13.35u U zit wellicht vol ongeduld te wachten op beelden van deze spektakelrit. Om 13.35u, meteen na het Journaal en het weerbericht, nemen Michel Wuyts en José De Cauwer het woord op Eén en onze livestream. 13:10 ◀

Samenstelling van de achtervolgende groep De 3 leiders slaan een kloof van 40 seconden op de achtervolgende groep. Alle 20 namen in die groep: Henao, De la Cruz, G. Izagirre, J. Izagirre, Zakarin, Yates, Kreuziger, Juul Jensen, Gallopin, Teuns, Sanchez, Valgren, Wellens, De Gendt, Soler, Périchon, Jesus Herrada, Vuillermoz, Grossschartner en Konrad. 13:06 ◀

Het blijft onrustig in de koers. Een zevental rijdt weg uit het eerste pelotonnetje, even later rukken Alaphilippe, Fraile en Fuglsang zich op hun beurt los uit die kopgroep. 13:04 ◀

🏁 - 78 km

7 en tête / 7 in the lead now :

Alaphilippe, Juul Jensen, Valgren, Périchon, Fraile, Fuglsang, Gallopin. 🚴🚴🚴🚴💨

➡ https://t.co/bsfxf5ZO3L#ParisNice — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2018 13:02 ◀

Wellens pakt 2 seconden Aan de tussensprint laat Wellens zich ringeloren door Gorka Izagirre. De Spanjaard pakt 3 bonificatieseconden, Wellens moet het met 2 stellen. De laatste seconde gaat naar Yates. In het klassement heeft de Brit nu 10 seconden voorsprong op Gorka Izagirre en 12 op Wellens en Jon Izagirre. 12:51 ◀

Yates, Teuns, Wellens en de broers Izagirre hebben zich niet laten verrassen en vertoeven veilig in de eerste groep. In het zicht van de tussensprint jaagt Lotto-Soudal het tempo nog wat de hoogte in, het 2e peloton volgt al op 50 seconden. 12:49 ◀

Bergpunten voor De Gendt De eerste beklimming is een prooi geworden voor Thomas De Gendt, die nu bijna zeker is van de eindzege in het bergklassement. Hij sprokkelt 7 punten en heeft er nu in totaal 67. Dat zijn er 36 meer dan Grellier, in totaal zijn er nog 41 punten te verdienen vandaag. 12:46 ◀

Het eerste deel van het peloton bestaat uit een 24-tal renners, maar over de samenstelling is er nog geen duidelijkheid. Wel weten we dat het 2e groepje op 15 seconden volgt. 12:44 ◀

Peloton scheurt Astana lijkt een plan te hebben, want zowel Fraile als Fuglsang glipte mee in de kopgroep. Maar hun aanval was geen lang leven beschoren, het peloton vat hen alweer bij de kraag. De meute scheurt daarbij in verschillende stukken uit elkaar 12:44 ◀

Seems like @LLEONSANCHEZ is used to better weather😉☔️

📸@bettiniphoto #ParisNice pic.twitter.com/fSTjGywxAR — Astana Pro Team (@AstanaTeam) March 11, 2018 Luis Leon Sanchez zocht bij de start beschutting tegen de regen: 12:42 ◀

Chaves in de problemen Esteban Chaves wordt nu al in moeilijkheden gemeld. Gisteren ging hij kopje onder op de slotklim terwijl ploegmaat Yates naar de ritzege vloog, nu moet de Colombiaan al op de eerste klim afhaken. 12:40 ◀

Vluchters Op de flanken van de eerste klim slaan een paar renners hun vleugels uit. De la Cruz, Fuglsang en Fraile gaan ervandoor, Jesus Herrada sluit even later aan. Movistar verschijnt vooraan in het peloton. 12:36 ◀

Lotto-Soudal ment Op de eerste beklimming van de dag gaan Juraj Sagan en André Greipel meteen overboord. Lotto-Soudal blijft het tempo bepalen, de bergpunten (voor De Gendt) en de tussensprint even verderop (met bonificaties voor Wellens) zijn wellicht het doel. 12:33 ◀

Rappel : le bonnet de bain est obligatoire dans l'enceinte de la piscine. 🏊

Reminder : swimming caps are mandatory in the pool. 🏊#ParisNice pic.twitter.com/tdViDpZ3DQ — Paris-Nice (@ParisNice) 11 maart 2018 Advies van de organisatie: vergeet je badmuts niet! 12:29 ◀

Het wegdek krult al wat omhoog en zo meteen moet er ook echt geklommen worden. De Côte de Levens (2e categorie) is de eerste hindernis van de dag. 12:26 ◀

Broers op 2 en 3 in het klassement Bij Bahrein-Merida hebben ze nog 2 ijzers in het vuur voor het klassement. Jon Izagirre staat op 11 seconden van geel, zijn broer Gorka staat amper 1 seconde verderop. Spelen ze dat voordeel uit? 12:24 ◀

🇫🇷 #ParisNice

🌧️ Wet day in Nice too ☔

📹 Ion #Izagirre before the start of the final stage pic.twitter.com/ZWIrMzA1tK — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) March 11, 2018 12:22 ◀

Lotto-Soudal neemt de wedstrijd in handen en laat voorlopig niemand wegrijden. We moeten nog enkele namen schrappen: naast Devenyns zijn ook Laporte, Lemoine en Politt niet meer van start gegaan. 12:17 ◀

Eenzame Molard bij FDJ Bij FDJ had Rudy Molard vanmorgen de volledige bus voor zichzelf. Konovalovas verdween vrijdag al uit de wedstrijd en gisteren gaven Démare, Delage, Guarnieri, Le Gac en Sinkeldam er allemaal de brui aan. 12:14 ◀

Officiële start! Het officiële startsein weerklinkt, de strijd kan losbarsten. Wie voelt zich geroepen om in de gietende regen een aanval op poten te zetten? 12:11 ◀

De Gendt in de bollen Ook Thomas De Gendt mag vandaag een andere trui aantrekken. Hij heeft aan zijn ontsnapping van gisteren de bolletjestrui overgehouden. In dat klassement heeft hij 29 punten voorsprong op eerste achtervolger Grellier, er liggen vandaag nog 48 punten voor het grijpen. 12:06 ◀

Wellens in het groen Tim Wellens staat niet alleen 4e in het klassement, hij is ook de nieuwe eigenaar van de groene puntentrui met 29 punten. Maar Alaphilippe (28 punten) ligt op de loer en ook Gorka Izagirre (26 punten) zit hem op de hielen. 12:01 ◀

Exit Devenyns Dries Devenyns is in het hotel gebleven. De Belg van Quick-Step Floors heeft te veel last van rugpijn en zal morgen onderzocht worden in ons land. 11:58 ◀

En pleine apocalypse, les coureurs se sont élancés pour cette terrible 8e etape ! 🌧️🏁

In the middle of the apocalypse, Stage 8 is now underway! 🌧️🏁#ParisNice pic.twitter.com/oBLmnij9vD — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2018 11:56 ◀

Start Het peloton zet zich in beweging in de straten van Nice. Het officiële startsein volgt om 12.10u, een kleine 3 uur later worden de renners opnieuw in Nice verwacht. 11:51 ◀

Rit 8 11:51 ◀

Premier sur la ligne de départ, @AndreGreipel ne semble pas plus effrayé que ça par la météo ! 🌧️

First on the line, André Greipel is like a fish in the water ! 🌧️#ParisNice pic.twitter.com/W7lT61zdqs — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2018 11:48 ◀

Je m’appelle @chava_sylvain , j’ai 18 Paris Nice à mon actif, il pleut, il y a du vent, il fait froid mais je suis content! #homemadekway pic.twitter.com/LzbvlvF5uz — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) March 11, 2018 Sylvain Chavanel, bezig aan zijn 18e Parijs-Nice, weet hoe hij zich moet voorbereiden op de regen: 11:41 ◀

Teuns is de 2e Belg in de top 5 Dylan Teuns werd na de eerste rit tot kopman gebombardeerd bij BMC na het uitvallen van Tejay van Garderen. Gisteren toonde hij zich met een knappe 2e plaats in de koninginnenrit, waarmee hij in het klassement bovendien naar de 5e plaats sprong. Zijn achterstand op Yates bedraagt 27 seconden. 11:38 ◀

Ik had een supersterk gevoel. Ik twijfelde om mee te gaan met Yates en kom dan net iets te kort met mijn eindschot. Als ik was meegegaan, zat er misschien meer in. Ik ben ontgoocheld, maar ook tevreden met mijn 2e plaats. Dylan Teuns bleef gisteren achter met een dubbel gevoel 11:36 ◀

Kort, maar pittig De slotetappe is amper 110 kilometer lang, maar onderweg krijgen de renners wel 6 beklimmingen voorgeschoteld. Zulke ritten leverden in het verleden steevast vuurwerk op, wordt het vandaag ook weer strijd van bij het startsein? 11:26 ◀

📍Stage 8 - 🚩 Nice > Nice - 110 km



Le général peut-il encore changer ? 🤔

Can GC change ? 🤔#ParisNice pic.twitter.com/8hWPlPOgH3 — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2018 11:25 ◀

Le premier courageux à se présenter au podium n'est autre que @Tim_Wellens, le maillot vert ! 💚

First warrior on the podium today is the green jersey, @Tim_Wellens! 💚#ParisNice pic.twitter.com/y1OLjzThtE — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2018 Wellens maakt als eerste zijn opwachting op het startpodium: 11:23 ◀

Retro 2016: Wellens wint in de straten van Nice Twee jaar geleden mocht Tim Wellens al eens victorie kraaien in de slotrit. Na een dag in de ontsnapping kreeg hij in de finale het gezelschap van Contador en Porte. Onze landgenoot toonde zich in de sprint de sterkste. Herbeleef die ritzege nog eens hieronder. 11:17 ◀

VRT © 2016 Tim Wellens wint de spannende slotrit in Parijs-Nice 11:17 ◀

Het wordt niet gemakkelijk, maar ik ga het proberen. Ik ken het parcours van zondag goed, want ik heb er twee jaar geleden gewonnen. Dat is een mooie herinnering. Maar ik zal hele goede benen moeten hebben. Tim Wellens (Lotto-Soudal) 11:16 ◀

It's raining cats and dogs at #ParisNice ☔. The kind of weather @Tim_Wellens likes 😃. He's now 4th on GC and wants to aim for the overall victory on this last day! pic.twitter.com/zmWwadjnCR — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 11, 2018 Speelt de regen in de kaart van Wellens? 11:16 ◀

Gietende regen De "koers naar de zon" heeft eindbestemming Nice bereikt, maar van de zon is er geen spoor. Het regent pijpenstelen aan de start en ook de rest van de dag worden de renners getrakteerd op neerslag. Met temperaturen rond 12 graden is het ook niet bijster warm. 11:14 ◀

Secondespel Goeiemorgen! Vanmiddag valt het doek over Parijs-Nice en het belooft een spannende ontknoping te worden. Simon Yates veroverde gisteren de leiderstrui, maar Jon Izagirre (11 seconden), Gorka Izagirre (12") en Tim Wellens (13") hijgen in zijn nek. Volg hier de ontknoping, de start is om 12.10u. 11:11 ◀