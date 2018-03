Col du Pointu Na 49 kilometer zullen de renners de top van het eerste obstakel bereiken: de Col du Pointu. De gegevens van de beklimming van tweede categorie: 4 kilometer aan 5,1 procent. 13:38 ◀

In het peloton zet leider Sanchez zich aan de kant: dankzij de sanitaire stop zal het verschil wel snel groeien. Het kwartet rijdt twee minuten voor de grote groep uit. 13:34 ◀

Ook Bouet is niet gestart Naast Dylan Groenewegen en Lars Boom moeten we ook Maxime Bouet van onze deelnemerslijst schrappen. De Fransman kampt met hevige koorts en blijft in zijn bed liggen. 13:33 ◀

Nog een kiekje van de startplaats, waar de zon op de afspraak was. 13:32 ◀

Vier leiders Nils Politt krijgt wel een vrijgeleide van de meute. De Duitser van Katjoesja haakt zijn wagonnetje aan bij de drie Fransen: met z'n vieren sprokkelen ze een halve minuut. 13:29 ◀

De tegenstoot van De Gendt heeft niets opgeleverd, Quick-Step Floors laat het tempo niet zakken. De drie leiders vechten voor 10 seconden. 13:26 ◀

Een klein groepje kan het tot de finish uitzingen. Dit kan de dag zijn van De Gendt of Lampaert. Quick-Step-ploegleider Brian Holm 13:24 ◀

13:24 ◀

De Gendt Het kopgroepje telt intussen drie leden: Jérôme Cousin (Direct Energie), Nicolas Edet (Cofidis) en Julien El Fares (Delko Marseille). Eén renner wil de oversteek maken: Thomas De Gendt. 13:21 ◀

Fransen in de aanval Jérôme Cousin is de eerste renner die een mooie bonus te pakken heeft. Nicolas Edet gaat in de tegenaanval en volgt op 15 seconden. 13:19 ◀

Intussen is ook het officiële startschot gelost. Er volgen meteen veel aanvalspogingen: veel renners denken dat een ontsnapping het tot het einde kan uitzitten. 13:13 ◀

Wellens en Greipel Tim Wellens werd gisteren 8e in de tijdrit en mag dus nog steeds op een goeie eindnotering in Parijs-Nice mikken. De Lotto-maats van Wellens zullen vandaag ook André Greipel proberen te helpen. 13:10 ◀

De verschillen zullen komend weekend gemaakt worden. Donderdag is het voor de sprinters en vrijdag verwacht ik weinig verschillen. Tim Wellens (Lotto-Soudal) 13:09 ◀

VRT Ritprofiel van de vijfde etappe in Parijs-Nice 13:04 ◀

Et c'est parti! We zijn vertrokken in Salon-de-Provence voor een tocht van 165 kilometer. 13:01 ◀

Wedstrijd 12:58 ◀

Tiens, voilà un ancien vainqueur à Sisteron ! C'était en 2015, au sprint, sur le @dauphine ! 🏆

De beste Bouhanni hebben we dit seizoen nog niet gezien. 12:37 ◀

Het was een lastige tijdrit, maar het parcours lag me. Wout Poels was gisteren de sterkste tegen de klok 12:36 ◀

Sprinters? Deze etappe is de laatste kans voor de sprinters in deze Parijs-Nice. Overleven zij de klim van eerste categorie en zijn er nog voldoende ploegen geïnteresseerd in een sprint? Nacer Bouhanni bewees in de Dauphiné van 2015 al dat hij deze finale naar Sisteron aankan. 12:18 ◀

De Col de Lagarde-d'Apt is dus de hoofdschotel van vandaag. De col van eerste categorie heeft een gemiddelde van 7 procent over 11 kilometer. De top ligt op 88 km van de finish, daarna volgen nog twee bultjes van derde categorie. 12:14 ◀

LottoNL-Jumbo verliest twee pionnen De Nederlandse Lotto-ploeg ziet twee renners uit de koers stappen: Dylan Groenewegen en Lars Boom verschijnen niet meer aan de start. Het duo is verkouden. Groenewegen won maandag de tweede etappe, Boom vierde zijn rentree na een hartoperatie. 10:57 ◀

🇫🇷 #ParisNice

10:57 ◀

5e etappe Op de echte bergetappes in Parijs-Nice moeten we nog even wachten, maar met de Col de Lagarde-d'Apt (1e categorie) wordt er toch al een amuse-bouche opgediend. Op deze pagina houden we u de hele dag op de hoogte. Startschot: 13.15u. 10:55 ◀