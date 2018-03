Pinkbreuk Dillier Nog even een nieuwtje uit Italië: Oliver Naesen zal tijdens het voorjaar niet echt kunnen rekenen op Silvan Dillier. De Zwitserse kampioen, sinds 1 januari lid van AG2R, heeft aan een val in de Strade Bianche een gebroken pink overgehouden. De Zwitser zou een maand buiten strijd zijn. 13:32 ◀

Donkere wolken boven het peloton, maar voorlopig is het nog altijd droog. 13:30 ◀

Régional de l'étape We zullen in de finale Julian Alaphilippe toch weer in de gaten houden. De Franse springveer, de vierde in het klassement, kan zich bijna nooit bedwingen, maar fietst vandaag ook op zijn trainingswegen. Hij zal zich toch weleens willen laten opmerken voor zijn fans. 13:28 ◀

De eerste premie van de dag is verdeeld. Thomson graait de centjes mee bij de sprint, Kasperkiewicz en Grellier bijten in het zand. 13:17 ◀

Twee tussensprints De vluchters hebben de eerste sprint van de dag stilaan in zicht: na 61 kilometer ligt de streep in Brethon. Na 190,5 km mag er ook gespurt worden in Les Brossons, maar bij die laatste sprint zullen de vluchters misschien al opgepeuzeld zijn. 13:02 ◀

Nog even de drie namen van de vluchters: Jay Thomson, Fabien Grellier en Przemyslaw Kasperkiewicz hebben nog altijd een voorgift van 7 minuten. FDJ ment het peloton. 13:00 ◀

Saint-Amand Montrond Het peloton heeft vandaag geen tijd voor een zijsprongetje naar Saint-Amand Montrond. Het Franse stadje doet meteen een belletje rinkelen: in 2013 won Mark Cavendish er een zinderende waaieretappe. 12:52 ◀

VRT Cavendish spurt sneller dan Sagan en pakt tweede zege 12:52 ◀

12:50 ◀

Mijn vorm is goed en mijn ploegmaats hebben het perfect gedaan, maar maandag botste ik op een spurter die gewoon sneller was dan ik. Elia Viviani werd gisteren 2e na Dylan Groenewegen 12:47 ◀

Arnaud Démare zet zijn manschappen weer aan het werk. 12:46 ◀

Hoe staan de Belgen er voorlopig voor? Tim Wellens (6e) staat nog netjes in de top 10, Dylan Teuns volgt als 26e. Het duo heeft nog geen seconden moeten prijsgeven op de topfavorieten. Wellens verloor gisteren wel twee plaatsjes nadat Julian Alaphilippe een secondje had meegesnoept bij de tussensprint. 12:40 ◀

Uitzending en livestream: 15.15u Michel Wuyts en José De Cauwer hebben nog wat tijd om alle bochten en hindernissen in de finale te verkennen. Om 15.15u begint hun rechtstreeks verslag op Eén. Met onze livestream hoeft u vanaf dat moment ook niets van de koers te missen. 12:36 ◀

🎛 Moyenne de course de la 1ère heure / First hour average speed :

39 km/h

Live ➡️ https://t.co/H7awQhWkSf @DimensionData#ParisNice pic.twitter.com/hZYu4HLvCN — Paris-Nice (@ParisNice) March 6, 2018 Het gemiddelde zal straks nog wat opgedreven worden. De aankomst wordt tussen 16.15u en 16.45u verwacht. 12:34 ◀

Plaatselijke lus Morgen begint Tirreno-Adriatico. De Italiaanse organisatoren houden van plaatselijke ronden, maar ook in Parijs-Nice komen de lokale rondjes aan bod. Op 30 km van het einde kunnen de renners de aankomstzone al eens verkennen. 12:28 ◀

Ik heb te lang gewacht. Ik kwam er niet uit zoals ik wou. Arnaud Démare werd gisteren 5e en is nog altijd leider 12:23 ◀

Kasperkiewicz rijdt voor het bescheiden Delko Marseille, maar stond vorig jaar ook op de radar van Quick-Step Floors. De Pool trok er eind 2017 zijn stageplunje aan. 12:14 ◀

Przemyslaw Kasperkiewicz heeft zijn ticketje voor de vlucht van de dag geboekt. De Pool kwam in een van de vorige ritten ten val, maar ondervindt dus geen hinder. 12:09 ◀

Het trio waarmee we een tijdje zoet zullen zijn. 12:09 ◀

VRT Ritprofiel van de derde etappe in Parijs-Nice 12:04 ◀

FDJ neemt zijn verantwoordelijkheid in het peloton. Konovalovas houdt het verschil beperkt tot 7 minuten. 12:02 ◀

5e zege voor Groenewegen Voor Dylan Groenewegen was het al zijn 5e zege van het seizoen. Waar de Nederlander ook aan de start verschijnt, voorlopig schiet hij altijd en overal raak. In de Ronde van Dubai, de Ronde van de Algarve (2x), Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice was het dus al prijs. 11:49 ◀

Ik ben blij met deze overwinning, want ik klop hier toch veel goede sprinters zoals Viviani, Démare en Greipel. Het doet altijd deugd om die topsprinters te kunnen verslaan. Dylan Groenewegen was gisteren duidelijk de snelste 11:45 ◀

Koptrio Het peloton legt zich wel heel snel neer bij de plannen van Thomson (Dimension Data), Grellier (Direct Energie) en Kasperkiewicz (Delko Marseille). Het trio valt meteen aan en krijgt een minuut cadeau. 11:35 ◀

Kilometerpaal 0 is bereikt: 152 renners zijn aan deze etappe begonnen. 11:29 ◀

De truitjes in de derde etappe geel Arnaud Démare groen Arnaud Démare (Dylan Groenewegen) bollen Pierre-Luc Périchon wit Marc Soler 11:27 ◀

Start De renners hebben de startzone in Bourges verlaten. De koerscommissaris maakt zich stilaan klaar om met het vlaggetje te wapperen. 11:18 ◀

Wedstrijd 11:18 ◀

De derde rit in een notendop Wat staat er allemaal op het menu? Het eerste deel van deze lange rit is overwegend vlak, in het tweede stuk krijgt het peloton drie klimmetjes van derde categorie voor de wielen geschoven. Een knikje vlak voor de laatste kilometer kan de plannen van heel wat ploegen nog in de war sturen. 10:54 ◀

PhotoNews 10:54 ◀

Un petit air de printemps à Bourges ce matin ! ☀️

Little smell of spring in Bourges this morning! ☀️#ParisNice pic.twitter.com/lbM67f7m7l — Paris-Nice (@ParisNice) 6 maart 2018 Daar is het lentezonnetje dan toch. 10:52 ◀

Rit 3 Welkom! De derde etappe van Parijs-Nice is meteen ook de langste opdracht van deze rittenkoers. Het peloton zet koers van Bourges naar Châtel-Guyon, goed voor een trip van 210 kilometer. Op deze pagina hoeft u geen trap te missen. 10:51 ◀