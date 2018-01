McCarthy houdt Viviani van de zege in Geelong

McCarthy is de eerste Australiër die zijn naam op de erelijst van de Cadel Evans Great Ocean Road Race kan zetten. Hij kreeg de trofee ook uit handen van Cadel Evans. "Ik was wat ontgoocheld over mijn prestaties in de Tour Down Under, maar vandaag liep alles op wieltjes. Ik ben blij dat ik op die manier mijn tijd in Australië kan afsluiten."

Quick Step-Floors eindigde met twee renners in de top 4. "Dries was onze kopman, maar wij hebben toch nog de kaart van Viviani getrokken", legt ploegleider Rik Van Slycke uit. "Helaas lag de finish enkele meters te vroeg voor ons. We zijn ontgoocheld, maar deze prestaties geven ons ook vertrouwen."