De Buyst vloert Trentin in Memorial Frank Vandenbroucke

Einde 17:35 ◀

De Buyst wint! Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) is sneller dan Trentin in de sprint in Binche. 17:04 ◀

Trentin begint aan de sprint. Hij neemt De Buyst mee. 17:04 ◀

Trentin is de eerste die een prikje uitdeelt. De Buyst wil aanpikken, maar het gaat moeizaam. 17:03 ◀

Laatste heuvel De acht koplopers klimmen een laatste keer richting finish. Wie pakt de bloemen: De Buyst of Trentin? 17:02 ◀

De andere vluchters dwingen Quick-Step om het werk op te knappen. Kan iemand Trentin dadelijk afstoppen? 16:58 ◀

Het avontuur van Castelijns zit er wel op. Hij kon het verschroeiende tempo vooraan niet volgen en wordt nu opgeslokt door het groepje met Belgisch kampioen Naesen. 16:52 ◀

Het werk van de ploeg van Lefevere in de vlucht loont. Hun voorsprong loopt weer op tot een minuut. 16:51 ◀

Nu begint het peloton toch stevig op de trappers te lopen. Ze naderen tot 40 seconden. In de kopgroep zijn het de mannen van Quick-Step die het tempo bepalen. 16:47 ◀

Laatste ronde De kopgroep draaien de laatste ronde in in Binche. Over 16 kilometer kennen we de winnaar en die zal hoogstwaarschijnlijk uit het groepje vluchters komen. 16:43 ◀

Gaan de negen koplopers bikkelen om de dagzege? Daar lijkt het steeds meer op. Het peloton sluipt nog altijd niet dichter. De achterstand is weer opgelopen: 1'15". 16:36 ◀

#BincheChimayBinche the break rolls through. 1' clear of the peloton. pic.twitter.com/DG5vOoQjDy — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) 3 oktober 2017 16:35 ◀

Abandon @FndoGaviria #BincheChimayBinche — Napoleon Games Cup (@NapoleonGamesCC) 3 oktober 2017 Ook Gaviria zal de finish niet halen. De sprinter zat eerder nog in de kopgroep van 28, maar stapt nu af. 16:30 ◀

Het peloton rijdt in een lang lint achter de negen leiders. De kloof blijft schommelen rond de minuut. 16:27 ◀

De Buyst leider! De Buyst springt naar de leidersplaats in het klassement. Hij wint opnieuw de tussenspurt. Dehaes moet hopen op een goeie eindsprint. 16:22 ◀

In de kopgroep staat Quick-Step er het best voor met drie pionnetjes. Ook Lotto-Jumbo en Wanty-Groupe Gobert is met twee renners vooraan vertegenwoordigd. De Buyst is de eenzaat. 16:20 ◀

Redelijk veel gewerkt in de achtervolging en daarna de pijp aan Maarten gegeven 😅 op naar Parijs-Tours! https://t.co/dgU5oD4Kqp — Lawrence Naesen (@LawrNaesen) 3 oktober 2017 16:18 ◀

🇧🇪 #BincheChimayBinche

@GroendahlJansen is chasing the leading group after a flat tire pic.twitter.com/E772Lwc0V6 — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) October 3, 2017 Jansen is ondertussen weer vooraan geraakt 16:07 ◀

Weer De Buyst! Jasper De Buyst verkleint bij de tussenspurt aan de finish zijn achterstand op Kenny Dehaes tot 1 puntje. De ploegmaats van Dehaes in de kopgroep probeerden De Buyst nog af te stoppen, maar dat lukte de jongens van Wanty-Groupe Gobert niet. 16:02 ◀

Pech! Jansen moet de kopgroep laten gaan. Op de kasseien krijgt hij te maken met een lekke band. De renner van Lotto-Jumbo wordt snel geholpen, maar het peloton nadert met rasse schreden. 16:00 ◀

1 minuut Nog vijftig kilometer tot de eindstreep. De achterstand van het peloton daalt met mondjesmaat. De chrono geeft 1 minuut aan. 15:58 ◀

De Buyst pakt punten Jasper De Buyst wint de eerste tussensprint en pakt zo drie punten voor het algemeen klassement. Zijn achterstand op Dehaes verkleint zo tot 4 punten. Vakoc en Jansen sprokkelden ook puntjes. 15:51 ◀

Belgisch kampioen Oliver Naesen zien we dan weer vooraan het peloton terug. Samen met zijn ploegmakkers van AG2R probeert hij tempo te maken. Rekenen ze de vluchters weer in? 15:46 ◀

Zoek niet meer naar Lawrence Naesen in het peloton. Hij heeft met nog meer dan 60 kilometer op de teller de handdoek geworpen. 15:44 ◀

Jasper De Buyst heeft zich ook in de kopgroep genesteld. Dat zal Kenny Dehaes niet graag zien gebeuren want De Buyst is zijn dichtste belager in het klassement. 15:42 ◀

Drie renners probeerden de oversteek naar de kopgroep te maken, maar ze worden snel weer gegrepen door het peloton. De 10 koplopers: Castelijns, Jansen, De Buyst, Cavagna, Trentin, Vakoc, Devriendt, Pasqualon, Mainard en Ruijgh. 15:38 ◀

10 renners 10 renners hebben het hazenpad gekozen. Ze hebben zich losgescheurd van de rest van de kopgroep. 15:29 ◀

Vooraan worden er prikjes uitgedeeld. Maar ook het peloton sluipt een beetje dichter bij de omvangrijke kopgroep. Het verschil is nu 1'39". 15:02 ◀

Attacks flying from the front group at #BincheChimayBinche, and we're still a long way from the finish. — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) October 3, 2017 14:56 ◀

2 minuten De voorsprong van de omvangrijke kopgroep schommelt rond de twee minuten. Het peloton lijkt niet gehaast om daar wat vanaf te knabbelen. 14:41 ◀

28 jongens weg We hebben een eerste echte aanval. 28 renners rijden in het offensief en tellen 1,5 minuut voorsprong op het peloton. De grootste namen in de kopgroep: Gaviria, Trentin en Dehaes. 13:53 ◀

We zijn ruim een halfuur onderweg. Er zijn al wel wat versnellingen geweest, maar geen enkele prik van betekenis. Het peloton rijdt nog altijd samen. 13:33 ◀

Start De koers is op gang gekomen, onder luid tromgeroffel en trompetgeschal. 12:54 ◀

wedstrijd 12:54 ◀

2016: Démare wint in Binche Vorig jaar was Binche-Chimay-Binche een van de laatste koersen voor het WK in Qatar. Greg Van Avermaet probeerde het in de slotfase, maar hij raakte niet weg. Stybar en Démare wel en de Fransman won. 09:09 ◀

Ready to defend leader Belgian Cycling Cup @Kennydehaes with #TeamWGG squad 💪



Race takes place on home soil of our main sponsor 👉 Wanty 👈 pic.twitter.com/H62t6UaAFt — Wanty-Groupe Gobert (@TeamWantyGobert) 2 oktober 2017 09:07 ◀

Vandaag wordt de Memorial Frank Vandenbroucke gereden: Binche-Chimay-Binche. Wie volgt Arnaud Démare op op de erelijst? 09:05 ◀