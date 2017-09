Sterke ploeg van Lotto-Soudal Lotto-Soudal is met een sterk blok gestart in Chaudfontaine: kopmannen Tony Gallopin, Tiesj Benoot en Tim Wellens worden gesteund door onder meer Bart De Clercq, Nikolas Maes en Jelle Vanendert. 12:53 ◀

Tussen de kopgroep en het peloton zwemt Coen Vermeltfoort nog. De Nederlander van Roompot heeft een achterstand van 50 seconden. 12:49 ◀

Vlucht van de dag is weg De goeie vlucht lijkt vertrokken, want in het peloton wordt een plaspauze ingelast. In de kopgroep rijden 5 Belgen, 1 Fransman en 1 Nederlander. Hun voorsprong bedraagt al meer dan 2 minuten. 12:45 ◀

Drie Belgische WK-gangers Ook bondscoach Kevin De Weert zal aandachtig kijken naar de GP van Wallonië. Met Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Tim Wellens rijden vandaag drie Belgische WK-gangers mee. Kunnen ze zich tonen? 12:43 ◀

De voorsprong van de kopgroep is opgelopen en bedraagt nu 46 seconden. De Nederlander Coen Vermeltfoort probeert de sprong te wagen vanuit het peloton naar de vluchters. Voorlopig blijft hij hangen. 12:39 ◀

Groepje van 7 Een groepje van zeven renners met onder meer Edward Planckaert, Sander Cordeel, Tom Devriendt en Sébastien Delfosse zijn weggereden uit het peloton. Maar hun voorsprong op het peloton is klein. 12:32 ◀

Heel wat renners proberen weg te rijden uit het peloton. We zijn benieuwd hoe lang het zal duren voor de vroege vlucht gevormd wordt. Dennis Coenen slaat een kleine kloof op het peloton. 12:18 ◀

Tony Gallopin in 2016 Vorig jaar was Tony Gallopin de sterkste op de Citadel van Namen. Herbeleef hieronder de zege van de Fransman van Lotto-Soudal. 12:12 ◀

Steff Cras is niet gestart Wij keken uit naar de Belgische jonkies van de nationale belofteploeg, maar één naam moeten we helaas al schrappen: Steff Cras. Hij is niet gestart. Gisteren raakte bekend dat Cras volgend jaar overstapt naar de profs, hij heeft getekend voor Katjoesja. 12:09 ◀

Start! De renners zijn vertrokken in Chaudfontaine en zijn op weg naar de officiële start in Trooz, die ligt 2,5 kilometer verderop. 12:02 ◀

Het regent aan de start in Chaudfontaine, niet echt aangenaam voor de renners natuurlijk. Het zou wel eens een barre tocht kunnen worden. 11:59 ◀

Ik heb natuurlijk de twee races in Canada in de benen, dus ik hoop dat ik goed hersteld ben. Dylan Teuns 11:45 ◀

Ik heb al getoond dat ik goed uit de voeten kan in koersen in de Ardennen. Ik houd van zo'n parcours en ben gemotiveerd om me te tonen Dylan Teuns 11:43 ◀

Uitkijken naar Dylan Teuns Een van de renners om naar uit te kijken vandaag is Dylan Teuns. De jonge Belg was in de zomer bijna onklopbaar met zeges in onder meer de Ronde van Polen, de Arctic Race en de Ronde van Wallonië. Benieuwd was hij kan op de Citadel van Namen. 11:42 ◀

Over minder dan een halfuur vertrekken de renners vanuit Chaudfontaine voor de 58e editie van de Grand Prix de Wallonie. De aankomst ligt op de Citadel van Namen, een finish voor punchers dus. 11:40 ◀