Het is bewolkt en fris in Québec. De thermometer geeft amper 14 graden aan. In de loop van de dag zou de zon wel wat meer door de wolken priemen.

Vorig jaar schotelden de renners een finale voor om duimen en vingers bij af te likken. Onder meer Trentin en Alaphilippe waagden hun kans, net als Moscon. In de laatste kilometer leek Uran op weg naar de overwinning, maar in de laatste hectometers werd hij bij de kraag gevat. Sagan vloerde uiteindelijk Van Avermaet. Herbeleef de ontknoping hieronder.

Koersen in Québec Terwijl het Vuelta-peloton Madrid stilaan in zicht krijgt, gaan hun collega-renners aan de slag in Canada. Zondag wordt er gekoerst in Montreal, vandaag staat de GP de Québec op het programma. Volg het hier met tekst vanaf 17u.

16:28