Crossers schitteren op de weg: Van Aert klopt Van der Poel in Elfstedenronde

Einde 15:30 ◀

VRT Sterke Wout Van Aert sprint naar winst in de Elfstedenronde 15:07 ◀

Van Aert klopt Van der Poel Wout van Aert haalt het in de sprint tegen zijn "oude" rivaal Mathieu van der Poel. De veldrijders hebben hier gedomineerd vandaag. 14:58 ◀

Met zijn vijven op een rij sprinten ze. 14:58 ◀

De Gendt trekt de boel op gang in de sprint. 14:57 ◀

Onder de boog van de laatste kilometer wordt De Gendt gegrepen. Het zal sprinten worden op de Buitenkruisvest. 14:56 ◀

Op kousenvoeten rijdt De Gendt toch weer weg. Niemand heeft zin om hem bij te halen. Keukeleire moet het dan maar doen. Maar hiermee hypothekeert hij wel zijn sprint. 14:56 ◀

Een sterke Walsleben, ploegmaat van Van der Poel, brengt alles weer terug. 14:55 ◀

Aanval Ruijgh De mannen zonder sprint moeten nu iets forceren. Dat beseft Rob Ruijgh. Aimé De Gendt volgt. 14:54 ◀

De kasseien van de Brieversweg hebben ervoor gezorgd dat het verschil met het groepje met o.a. Naesen en Devenyns weer groter is geworden. Op 3 kilometer van het einde kunnen we ons opmaken voor een sprint. 14:53 ◀

Serry brengt de rest weer mee. We hebben weer een hergroepering, al namen we wel afscheid van Devriendt en Tolhoek. 14:52 ◀

Het labeur van Keukeleire heeft er wel voor gezorgd dat 5 renners aan het wegrijden zijn. Ook Backaert en Van der Sande zijn mee. 14:52 ◀

Brieversweg Met een voorsprong van iets meer dan 20 seconden zijn de leiders aan de Brieversweg begonnen. Keukeleire gooit meteen zijn kaarten op tafel. Van der Poel en Van Aert proberen te volgen. 14:51 ◀

VRT Groepje met o.a. De Bie, Naesen, Theuns en Devenyns gaan op zoek naar de leiders 14:51 ◀

De vriendin van Edward Theuns staat klaar aan de finish. Theuns maakt nog altijd kans op de zege.

In de kopgroep zit de schwung er nog altijd in, ook al zijn een paar renners hun geweer duidelijk aan het laden in de staart van het groepje. 14:48 ◀

Situatie Op iets minder dan 10 kilometer van het einde is het verschil nog altijd een halve minuut. We keren nu van Damme terug naar Brugge. Het zal allemaal op de kasseien van de Brieversweg moeten gebeuren. En in de sprint natuurlijk. 14:46 ◀

Er heeft zich een groepje met De Bie, Naesen, Theuns, Devenyns en Vermote losgerukt van het peloton. In de verte zien ze de koplopers rijden. 14:43 ◀

Ik herzie mijn mening: ze zullen nog moeten rijden om voorop te blijven. José De Cauwer 14:42 ◀

In het peloton leggen ze zich maar niet neer bij de situatie. Het verschil wordt weer wat kleiner: 45 seconden. Maar vooraan zal het nu toch ook bijna ontploffen. 14:40 ◀

Nog 1 ronde We komen voor de voorlaatste keer door aan de finish. Nog één tochtje naar Damme en terug en we kennen de winnaar. 14:37 ◀

Declercq beslist maar op zijn eentje naar de kopgroep te rijden. Twee rijders van de Belgische selectie zien dat wel zitten, maar bij Oliver Naesen is de overtuiging om mee te werken er ook niet. Hij heeft met ploegmaat Jens Keukeleire en zijn broer Lawrence twee favorieten mee in de spits. 14:35 ◀

In het peloton geven ze de strijd niet op en dat is vooral te danken aan het werk van de jongens van Quick-Step en Cibel. Bij Quick-Step hebben ze weinig vertrouwen in de afwerkingskwaliteiten van Serry. 14:33 ◀

Chapeau, Rob Ruijgh. Ik ben verrast dat hij daar nog zit, want door pech was hij uit de originele kopgroep weggevallen. José De Cauwer 14:31 ◀

Brieversweg De Brieversweg, die 2 keer op het programma staat, zou wel eens voor de beslissing kunnen zorgen in deze wedstrijd. Voor David Boucher gaat het in ieder geval te snel. Hem kunnen we vooraan schrappen. 14:30 ◀

In de uitgebreide kopgroep besluiten ze nu even lekker rond te draaien om het peloton definitief uit te tellen. 14:27 ◀

Na even overleg met de ploegleiding laat Van der Poel zich toch inlopen. We hebben dus een kopgroep van 15 renners. De namen: Mathieu van der Poel, Jens Keukeleire, Tosh Van der Sande, Frederik Backaert, Wout van Aert, Aimé De Gendt, Philipp Walsleben, Rob Ruijgh, Pieter Serry, Alexander Krieger, Tom Devriendt, Lawrence Naesen, Olivier Pardini, Antwan Tolhoek en David Boucher. Het peloton volgt op 1 minuut. 14:23 ◀

Van der Poel solo Tosh van der Sande en Tom Devriendt achten het raadzamer om zich te laten inlopen, maar Mathieu van der Poel wil toch doorzetten. Alleen dan maar. 14:20 ◀

VRT Van der Poel kan maar net op tijd het voetpad vermijden 14:18 ◀

Peloton In het peloton werken de renners van Cibel, die met Joeri Stallaert een snelle man hebben opgesteld. Het verschil is wel al aanzienlijk. De winnaar zit wellicht vooraan. 14:18 ◀

Met een kleine voorsprong komt een trio (Van der Poel, Van der Sande en Devriendt) over de finish. In het groepje erachter moet Bruggeling Keukeleire het werk opknappen. 14:17 ◀

VRT Van der Poel toont even de goeie benen en versnelt uit de kopgroep 14:15 ◀

De renners rijden nu recht door het oude centrum van Brugge, met de Hallepoort en de Grote Markt. Er is veel volk naar buiten gekomen. Brugge snakt naar koers, sinds het de start van de Ronde van Vlaanderen is kwijtgespeeld. 14:14 ◀

Van der Poel wil altijd en overal koers maken en doet dat nu dus ook. Hij slaat een klein kloofje op de rest, maar het lijkt maar wat spielerei. 14:13 ◀

Ook Keukeleire, Backaert, Van der Sande en Naesen zijn vooraan vertegenwoordigd. Lawrence Naesen, welteverstaan, de jongere broer van Oliver. 14:13 ◀

13 tegenaanvallers 13 renners, met onder meer de veldritrivalen Van Aert en Van der Poel, halen de vier vroege vluchters in. In het peloton wordt getwijfeld. 14:10 ◀

Wout van Aert laat voor het eerst zijn snoet zien. Van Aert toonde afgelopen weekend in de Ronde van Limburg dat het vormpeil uitstekend is. 14:08 ◀

Brugge We rijden opnieuw Brugge binnen en hebben daarmee ons eerste rondje door West-Vlaanderen afgerond. We beginnen nu aan twee nieuwe kleinere lussen tussen Damme en Brugge. 14:06 ◀

Je ziet dat er een duidelijk verschil is in kwaliteit in dit peloton. En dat zal naar het einde steeds meer duidelijk worden. José De Cauwer 14:05 ◀

Na even wat windstilte maken de Belgische toprenners er weer werk van. Een groepje met Van Keirsbulk en De Bie probeert weg te rijden. 14:04 ◀

In de 2e groep zien we ook Nathan Van Hooydonck en vooral Jens Debusschere. Lotto-Soudal zal het dus met De Bie en Van der Sande moeten doen vandaag. 14:01 ◀

Uitdunning Op een gewoon recht stuk moet de ene na de andere renner het peloton lossen. Ook Franklin Six laat de groep rijden. De neef van Frank Vandenbroucke had veel gewerkt voor de Belgische ploeg vandaag. 13:59 ◀

De nationale ploeg is vastberaden om het nu niet meer te laten stilvallen. Dat klinkt als muziek in de oren van de renners van Quick-Step, die wel maar met 5 zijn: Declercq, Devenyns, Serry, Vermote en Vakoc. 13:56 ◀

Pech voor Ruijgh Met Rob Ruijgh verliezen we een tweede Nederlander in de kopgroep. Ruijgh rijdt lek vooraan. Op spectaculaire wijze probeert hij het wiel zelf te vervangen, maar hij zal wellicht niet meer kunnen aansluiten. 13:54 ◀

De kasseien hebben toch voor wat schade gezorgd. Pistier Kenny De Ketele en Sander Armée, die veel werk heeft verricht in de achtervolging, worden achtergelaten. 13:52 ◀

In zijn thuishaven Brugge verwachten ze vandaag veel van Jens Keukeleire.

Op de kasseien van de Oosternieuwweg maakt Jens Keukeleire even indruk. Er ligt een geasfalteerd paadje naast de stenen, maar Keukeleire rijdt toch gewoon op de kam van de kasseien. 13:48 ◀

Lotto-Soudal en de Belgische selectie leggen er duchtig de pees op. Het verschil is nauwelijks nog 2 minuten. 13:45 ◀

Adieu Stijns Nog voor de 3e kasseistrook van de dag nemen we in de kopgroep afscheid van de Nederlander Wayne Stijns. Voor de 23-jarige Stijns van het continentale Differdange gaat het te snel. 13:44 ◀

De kasseistroken zullen elkaar nu snel opvolgen. De Dorpstraat was geen echte uitdaging en ook de Kerkhofstraat in Zuienkerke zal niet voor veel ophef zorgen. Maar de Oosternieuwweg, een strook van 2.400 meter, zal voor meer schade zorgen. 13:39 ◀

Renaat Schotte en zijn cocommentator, jullie mogen zelf ontdekken wie dat is, zitten al klaar voor de tv-uitzending. Over enkele minuten op Eén en hier met livestream.

Belgische selectie werkt Bondscoach Kevin De Weert heeft zijn mannen op kop van het peloton gezet. Bruggeling Jens Keukeleire heeft zijn zinnen op deze wedstrijd gezet. Als een van de weinige renners heeft hij de wedstrijd verkend. Keukeleire won als lid van de Belgische selectie enkele weken geleden de Baloise Belgium Tour. 13:24 ◀

In het peloton ruiken ze hun stal en dus begint het weer te kriebelen. Het tempo wordt weer de hoogte ingejaagd, de voorsprong slinkt opnieuw. 13:17 ◀

Eernegem We rijden nu door Eernegem, waar tot 2009 jaarlijkse de Houtlandcross georganiseerd werd. Niels Albert was de laatste winnaar en hij hoopt natuurlijk dat vandaag zijn poulain Wout van Aert kan winnen. 13:14 ◀

Bij het uitrijden van Gistel, de thuishaven van Johan Museeuw, is het verschil nog altijd een kleine 4 minuten. 13:11 ◀

De 6 leiders rijden de bevoorrading binnen. Het is nog even wachten tot de 2e van de 15 kasseistroken vandaag. Vanaf de Dorpsstraat in Jabbeke kan de koers echt losbarsten. 12:55 ◀

Op de brug in Mannekensvere is het verschil nog altijd 3'45". We zitten in de middenfase van deze wedstrijd en de koerssituatie zit muurvast. 12:50 ◀

In het peloton beseffen dat ze tegen dit tempo de vluchters te snel weer zullen zien. De snelheid wordt een beetje verminderd en zo stijgt de voorsprong opnieuw. 12:35 ◀

The bunch with Krieger in 3rd place arrived on the cobbles of the Steenstraat in Diksmuide. The leaders still have over 3'

De 6 koplopers zijn aan een ondankbare en op dit ogenblik kansloze missie begonnen. Het verschil begint nu al terug te lopen, naar 2'30". 12:17 ◀

De koplopers zijn in Diksmuide en beginnen daar aan de eerste kasseistrook van de dag, de Steenstraat. Zoals de naam het zegt: een straat van 2,1 km met stenen. 12:12 ◀

Geen Benoot We noemden daarnet Tiesj Benoot als een van de favorieten voor vandaag, maar Benoot kiest toch voor een andere voorbereiding op het BK. De 7 namen bij Lotto-Soudal: Debusschere, Armée, Mertz, Shaw, Van der Sande, De Bie en Vanendert. 12:03 ◀

Sterk werk van Sander Armée in de achtervolging, want hij zorgt er in zijn eentje voor dat het verschil al een tijdje rond de 3 minuten balanceert. 11:55 ◀

De wielervaders zijn massaal naar buiten gekomen om hun zonen aan te moedigen. Ook Karel Declercq, de papa van Tim (Quick-Step) en Benjamin (Sport Vlaanderen, maar vandaag niet gestart), volgt de renners.

Het tempo in het peloton wordt bepaald door Sander Armée. Lotto-Soudal heeft vandaag met Jens Debusschere een snelle man mee, maar met Tiesj Benoot ook een klassiek geschoolde kopman. 11:38 ◀

Snel eerste wedstrijduur Het peloton is er stevig ingevlogen vanaf de start. Dat geeft voorlopig een pittig gemiddelde van 47 km/u. 11:34 ◀

First breakaway of the year for Tom Devriendt in #Elfstedenronde

De renner in de kopgroep van Wanty-Groupe Gobert is niet Robin Stenuit maar Tom Devriendt. Nog eens de andere 5 namen: de Nederlanders Antwan Tolhoek, Wayne Stijns en Rob Ruijgh, de Belg David Boucher en de Duitser Philipp Walsleben. 11:24 ◀

Ze hebben er even voor moeten knokken, maar nu plooit het peloton toch. Het verschil is opgelopen tot iets meer dan 3 minuten. 11:19 ◀

Vader Tolhoek, die zelf nog prof was bij onder meer Superconfex en Buckler (met o.a. Edwig Van Hooydonck), ziet zijn zoon Antwan in de kopgroep passeren.

6 vluchters Na 20 kilometer een eerste ontsnapping, mogelijk al meteen de goeie. Antwan Tolhoek, Robin Stenuit, Philipp Walsleben, David Boucher, Rob Ruijgh en Wayne Stijns zien een dagje voorop rijden wel zitten. 10:58 ◀

Gegroepeerd peloton Na 15 kilometer is nog niemand erin geslaagd om weg te rijden. Een compact peloton dendert door Tielt, de geboorteplaats van onder meer Pieter Vanspeybrouck, die vandaag is geselecteerd bij Wanty-Groupe Gobert. 10:51 ◀

De renners zetten via Oostkamp koers naar Wingene. Daarna trekken we via Tielt en Ardooie de Westhoek in, om via de de kust terug te keren naar Brugge. 10:41 ◀

Start De koers is officieel op gang geschoten. Het belooft een warme dag voor de renners te worden, met temperaturen tot 30 graden. 10:31 ◀

Start ✔️

Wedstrijd 10:30 ◀

Gisteren beklom hij nog met opa Poulidor de Mont Ventoux, vandaag staat hij al aan de start in Brugge: Mathieu van der Poel

De Belgische ploeg was al succesvol in de Baloise Belgium Tour met Jens Keukeleire. Lukt het vandaag opnieuw? Profrenners Keukeleire, Naesen, Theuns en De Tier krijgen de hulp van beloften Franklin Six (het neefje van Vdb), Nathan Van Hooydonck (het neefje van Edwig) en Gerben Thijssen (zonder bekende oom).

The #Elfstedenronde is a new one-day race of 199 km, including 2 local laps at the end. The start (10:30) and finish (15:15) is in Bruges.

Rudy Patry was in 1989 de laatste winnaar van de Elfstedenronde, die ook nog Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Freddy Maertens op de erelijst heeft. Dit jaar wordt de wedstrijd gereanimeerd. 09:54 ◀