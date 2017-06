Aru bascule ! / Aru at the top! #Dauphine pic.twitter.com/VEjET5w77L — Critérium Dauphiné (@dauphine) 9 juni 2017 16:00 ◀

Aru is boven Aru heeft de top bereikt. Froome, Porte en Fuglsang volgen wat verder op 13 seconden. Dan hebben we Dan Martin. Bardet, Contador en Valverde vormen daar op 1 minuut nog eens een driekoppig groepje achter. 15:58 ◀

Fuglsang blijft niet lang alleen. Froome en Porte hebben hem bijgebeend en vormen nu een drietal achter Aru. 15:56 ◀

Aru alleen weg Voor Fabio Aru gaat het niet snel genoeg. De Italiaan laat Fuglsang aan zijn lot over. In het klassement heeft Aru een achterstand van 1'45" op gele trui Thomas De Gendt. 15:55 ◀

Het is voorbij voor Naesen De Astana-ploegmaats Aru en Fuglsang komen bij Naesen. De pijp van onze landgenoot is uit. Bij de achtervolgers heeft ook Valverde zijn beste pijlen verschoten. 15:52 ◀

De situatie: Naesen op kop, daarachter Aru en Fuglsang, dan de groep met Froome, Porte en Valverde. 15:50 ◀

Aru is vanuit de groep-Valverde/Froome/Porte/Bardet ontsnapt, samen met Fuglsang. Hij heeft Pauwels opgeraapt. 15:49 ◀

Naesen solo Naesen heeft Bettiol van zich afgeschud. Onze landgenoot rijdt alleen voorop. 15:48 ◀

Valverde gegrepen De groep van Valverde is tot de orde geroepen. Onder meer Froome, Porte en Bardet zijn erbij gekomen. Yates moet de rol dan weer lossen bij de grote namen. 15:45 ◀

De Mont du Chat heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 10,3%, met stroken tot 15%. Na de top is het afdalen tot aan de streep. 15:44 ◀

Naesen en Bettiol alleen Het is jojo vooraan. Nu is het Pauwels die het tempo van Bettiol en Naesen niet aankan. We hebben momenteel dus nog maar 2 leiders. 15:40 ◀

Valverde ziet drie man terugkeren: Aru, Valls en Chavez. Met zijn vieren zijn ze op weg naar Pauwels en Bettiol, die Naesen zien afhaken. Even verder haakt Naesen zijn karretje weer aan. 15:38 ◀

We hebben nog 3 leiders: Pauwels, Naesen en de Italiaan Alberto Bettiol. 15:38 ◀

Valverde is vertrokken. De Spanjaard wil het gat met de leiders in zijn eentje dichtrijden. 15:36 ◀

Valverde schudt aan de boom en versnelt uit het peloton. Hij neemt een kleine voorsprong. Blufpoker? 15:35 ◀

De Gendt eraf! De Gendt moet de anderen laten gaan. Hij is zijn gele trui met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kwijt. 15:31 ◀

Thomas De Gendt komt in de problemen. Hij spartelt in de staart van het uitgedunde peloton. 15:31 ◀

Scheurtje in kopgroep De Duitser Politt en de Fransman Hupond kraken als eerste in de beklimming van de Mont du Chat. 15:28 ◀

Naesen rijdt weer mee AG2R houdt het in het peloton voor bekeken en ineens knapt Oliver Naesen vooraan weer zijn deel van het werk op. BMC dirigeert het peloton nu. 15:28 ◀

Thomas De Gendt rijdt in het peloton ongeveer in 15e stelling. 15:27 ◀

Nog 3'50" op 25 km van de streep Het peloton is aan het verbrokkelen met de Mont du Chat in zicht. De vluchters hebben nog 3'50". 15:23 ◀

Het ziet er naar uit dat het peloton de vluchters nog voor de echte beklimming van de Mont du Chat zal inrekenen. 15:21 ◀

AG2R ment het peloton. Naesen, ook AG2R, moeit zich in de kopgroep niet meer in het debat. 15:17 ◀

Minder dan 5 minuten, nog 27 km De bonus van de 6 leiders zakt onder 5 minuten. In 10 kilometer is er 1 minuut afgepitst. 15:14 ◀

Valverde heeft zijn val zonder kleerscheuren overleefd. De Spanjaard rijdt weer in het grote pak. 15:13 ◀

We zijn op weg naar de Mont du Chat, een col buiten categorie met top op 15 km van de streep, vooraf omschreven als "monsterlijk". 15:08 ◀

Punt erbij voor Pauwels De Côte de Jongieux ligt achter de leiders. Pauwels is opnieuw als eerste bovengekomen. Hij sprokkelt het enige punt. 15:06 ◀

Valverde valt In de staart van het peloton wordt een val gesignaleerd. Alejandro Valverde is een van de slachtoffers. 15:04 ◀

Nog 37 km De voorsprong van het sextet begint te smelten. De 6 hebben nog maar 5'57" over op het peloton. 15:03 ◀

Livestream De livestream staat aan. U kunt dus zowel met tekst als beeld volgen. 15:01 ◀

Ommekeer lijkt ingezet De achterstand van het peloton wordt wat kleiner. Met nog 55 kilometer voor de boeg hebben de vluchters nog 7'25". 14:53 ◀

In het tweede wedstrijduur is 45,2 kilometer afgelegd. Het tempo in het peloton gaat een klein beetje de hoogte in. Er rijden 7 jongens van AG2R, de ploeg van Naesen, vooraan in de grote groep. 14:36 ◀

Status quo Het peloton nadert de bevoorradingszone. De voorsprong van de vluchters is nog altijd intact. 14:28 ◀

Jonas Van Genechten is 1 van de 6 renners die vanmiddag niet meer vertrokken zijn. De Cofidis-man koerste de voorbije weken heel wat kilometers bij elkaar en is vermoeid. "Het is een zware week geweest en ook de voorbije weken heb ik al veel gekoerst. Ik heb nood aan rust", zegt ons landgenoot. 14:22 ◀

Dit is mijn tweede Dauphiné en ik ben nog altijd een beetje getraumatiseerd door wat er vorig jaar gebeurd is in de bergen. Voor renners tussen de 50e en 150e plaats gaat het er hier bergop sneller aan toe dan in de Tour de France. Maar nu hoop ik toch mijn bijdrage te kunnen leveren voor mijn kopman Romain Bardet. Oliver Naesen 14:15 ◀

Op de volgende beklimming is het nog even wachten. Die komt eraan na 110 kilometer wedstrijd. De Côte de Longieux is er eentje van 4e categorie. 14:09 ◀

Nog 90 kilometer Et voilà: het peloton telt nu al een achterstand van 8 minuten en 10 seconden. BMC zet zich aan het hoofd van de grote groep en gaat het tempo bepalen. 14:03 ◀

De samenwerking voorin loopt nog altijd op wieltjes. De voorsprong van de 6 bedraagt bijna 8 minuten. 13:57 ◀

Het eerste hindernisje van de dag hebben we gehad. Serge Pauwels is als eerste bovengekomen op de Côte de Corlier, een berg van 3e categorie, en pakt de 2 punten die daarbij horen. 13:55 ◀

Het eerste wedstrijduur is afgewerkt met een gemiddelde van 45 km. 13:54 ◀

Wat Roche zegt, zou wel eens hout kunnen snijden. Bardet zal zich in elk geval willen tonen in aankomstplaats La Motte-Servolex, waar het hoofdkwartier van zijn sponsor AG2R gevestigd is. 13:46 ◀

"Ik verwacht dat Bardet zal uitpakken" Nicolas Roche, 15e op 1'31" van Thomas De Gendt, voorspelt vandaag een overwinning voor Romain Bardet. "Ik verwacht een groot spektakel, met vooral gensters op de Mont du Chat. Ik denk dat Romain Bardet in de afdaling naar de finish wil uitpakken", zegt de Ier van BMC. Bardet staat 31e op 2'20" van de gele trui. 13:39 ◀

De 6 hebben er echt wel zin in. Na 32 kilometer is hun voorsprong opgelopen tot 7'20". 13:15 ◀

Pauwels virteel leider Serge Pauwels rijdt virtueel in het geel, nu nog om de schouders van Thomas De Gendt. Hij is de best geklasseerde renner van het leidersgroepje. Pauwels staat 48e in het klassement, op 3'38" van De Gendt. 13:07 ◀

De voorsprong van de 6 vluchters loopt razendsnel op: ze hebben al een voorgift van 4'45" op het peloton. 13:06 ◀

Het sextet heeft in korte tijd een minuut bonus bij elkaar gereden op het peloton. 12:55 ◀

De namen van de 6: Naesen, Pauwels, Anthony Turgis (Fra), Nils Politt (Dui), Alberto Bettiol (Ita) en Thierry Hupond (Fra). 12:50 ◀

Naesen en Pauwels zijn ribbedebie We hebben nu toch 6 vluchters na een kleine 10 kilometer. Daarbij 2 Belgen: Oliver Naesen en Serge Pauwels. 12:49 ◀

Er zijn veel schermutselingen in de eerste kilometers van rit 6, maar niemand geraakt voorlopig weg. 12:42 ◀

Er zit al meteen beweging in het peloton. Een 7-tal renners probeert te ontsnappen uit de grote groep. 12:36 ◀

Start! De renners zijn officieel aan hun tocht begonnen. 12:32 ◀

6 opgevers 161 renners hebben het startblad ondertekend. Komen niet meer aan de start: Max Richeze (Quick-Step Floors), Jonas Van Genechten (Cofidis), Jacopo Guarnieri (FDJ), Alexander Kristoff (Katjoesja-Alpecin), Borut Bozic en Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). 12:32 ◀

Wedstrijd 12:32 ◀

Over enkele minuten gaat rit 6 officieel van start. Net zoals de voorbije dagen zit u hier gebeiteld om de koers van begin tot einde te volgen. Vanaf 15u schakelen we onze livestream aan, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. 12:28 ◀

Kristoff start niet meer: "Ik worstel met mijn gezondheid" Alexander Kristoff kwam gisteren niet in het stuk voor in de sprint en heeft zijn conclusies getrokken. "Mijn benen konden niet beter. Ik was niet op mijn best in de Dauphiné. Ik worstel met mijn gezondheid en rijd de laatste drie dagen niet meer mee. 10:25 ◀

Mont du Chat na 43 jaar weer op het Tour-programma Vandaag moeten de renners over de "monsterlijke" Tour du Chat. Een beklimming van 8,7 kilometer met een gemiddeld stijgpercentage van 10,3 procent en stroken tot 15 procent. Ook in de Tour moeten de renners dit jaar opnieuw over de Mont du Chat. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1974. 10:24 ◀

De Mont du Chat is bij de drie tot vijf zwaarste cols die ik ooit heb beklommen. Hij is niet zo lang als de Galibier of de Col de l'Izoard. Maar het stijgpercentage is vreselijk. Ex-renner Céderic Vasseur 10:06 ◀

De renners in de Dauphiné rijden vandaag 58 km over het parcours van de negende Tour-etappe, die wordt gereden op 9 juli. Zal Thomas De Gendt standhouden op de steile flanken van de Mont du Chat? 09:59 ◀