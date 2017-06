FDJ, Katusha et Dimension Data réduisent l'écart / are chasing, the gap decreases #Dauphine pic.twitter.com/vZsrkMNuAT

In het derde wedstrijduur is het tempo weer serieus de hoogte in gegaan. De renners legden 47,4 km af, goed voor een gemiddelde snelheid van 41,8 km/u tot nu toe.

In het peloton houden ze de vaart er goed in. De sprinters willen zich bij hun laatste kans zeker niet laten verrassen, de achterstand op de vier koplopers daalt naar 3'30".

Voorsprong slinkt

L'écart diminue, 4' à 60km de l'arrivée. FDJ, Katusha et Dimension Data chassent / The gap decreases, 4' with 60km to go. #Dauphine pic.twitter.com/9uqgBu5oaA

Pollentier eindwinnaar in 1978 Thomas de Gendt rijdt nu al meer dan de helft van deze Dauphiné in de gele trui. Gilbert was, voor hem, de laatste Belg die de leiding nam in de Franse rittenkoers in 2006. De laatste keer dat een landgenoot de Dauphiné op zijn naam kon schrijven dateert al van 1978 met Michel Pollentier.

