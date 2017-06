#Dauphine @DeGendtThomas is now underway! He defends a 48” lead on Domont and a 1’09” lead on the stage favourites and GC contenders. pic.twitter.com/KrHk8v5H3d — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 7, 2017 15:52 ◀

De Gendt is vertrokken Kan de Belg zijn gele trui redden? Hij telt 1'09" voorsprong op de favorieten als Porte en Froome. 15:51 ◀

Bardet stelt teleur Romain Bardet moet eens in de spiegel kijken. De podiumkandidaat voor de Tour moet 1'41" toegeven op de tijd van Martin. 15:50 ◀

Porte is rapste aan finish Richie Porte heeft zijn favorietenstatus bevestigd. Hij was aan de streep liefst 11 tellen sneller dan Tony Martin. 15:49 ◀

Denken dat De Gendt het geel zal houden. Wuyts en De Cauwer 15:48 ◀

#Dauphine @DeGendtThomas is getting ready for his ITT. He will start in 5 minutes at 15:50! pic.twitter.com/XJbeh3dPOO — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 7, 2017 15:47 ◀

Aru 44 seconden trager dan Martin onderweg Fabio Aru staat niet bekend als de beste klassementsrenner tegen de kok. De Italiaan van Astana geeft na 10,73 km ook bijna drie kwartminuut toe op Martin. Hij passeerde er op 20 seconden van Contador. 15:45 ◀

Ik dacht dat het parcours sneller zou zijn. Er waren heel wat ritmeveranderingen. Ik reed de eerste klim te snel op. Ik voelde me ook wat moe na de eerste drie koersdagen. Het was erg zwaar. Tony Martin 15:42 ◀

Froome start Chris Froome is eraan begonnen. José De Cauwer verwacht veel van de Brit: "Hij moet laten zien dat hij klaar is voor de Tour." 15:38 ◀

Porte 2 tellen trager dan Martin in Laval Richie Porte komt na 10,73 km onderweg door in 14'33", twee seconden trager dan Tony Martin. De Duitser verloor wel wat tijd in het tweede deel. Profiteert Porte? 15:36 ◀

Vierde tijd voor Contador Alberto Contador heeft zijn tijdrit goed ingedeeld: in het tweede deel was de Spanjaard een fractie sneller dan in het eerste deel. Aan de streep heeft hij 23 seconden achterstand op Tony Martin. 15:35 ◀

#Dauphiné Splendid effort by @JashaStterlin: he finishes 3rd prov, making up time on Tony Martin in the second part + tied with Haga (SUN) 👏 pic.twitter.com/MYU7ALDGME — Movistar Team (@Movistar_Team) June 7, 2017 15:31 ◀

Jonge Duitser Sütterlin is derde Jasha Sütterlin, 24 jaar en tijdritspecialist bij Movistar, heeft het uitstekend gedaan. Hij had onderweg de tweede tijd (op 22" van Martin), aan de finish klokt hij als derde af in dezelfde tijd als Haga. Ze moeten 20 seconden toegeven op Martin. 15:28 ◀

Nog 25 man moet starten Al 144 renners zijn op pad. Het is aftellen naar Froome (15.39u), Valverde (15.43u) en De Gendt (15.50u). 15:23 ◀

Contador 24 tellen trager onderweg Bij het tussenpunt is Alberto Contador 24 seconden minder snel dan Tony Martin. Je hebt dus specialisten en specialisten. Al doet Contador daar sneller dan Haga. 15:22 ◀

Uitslag rit 1 AUS Richie Porte BMC 28'07" 2 DUI Tony Martin KAT +12" 3 VS Chad Haga SUN +32" 4 DUI Jasha Sütterlin MOV +32" 5 SPA Alberto Contador TFS +35" 6 VS Brent Bookwalter BMC +45" 7 SPA Jesús Herrada MOV +48" 8 ZAF Daryl Impey ORS +55" 9 DUI Nils Politt KAT +1'00" 10 GBR Simon Yates ORS +1'03" 11 IER Nicolas Roche BMC +1'04" 12 AUS Damien Howson ORS +1'09" 13 FRA Romain Sicard DEN +1'12" 14 AUS Jack Haig ORS +1'14" 15 IER Daniel Martin QST +1'18" 16 VS Alexey Vermeulen TLJ +1'21" 17 KAZ Alexey Lutsenko AST +1'23" 18 NED Lennard Hofstede SUN +1'23" 19 SPA Rubén Fernández MOV +1'33" 20 POR Tiago Machado KAT +1'36" 21 SPA Rafael Valls LTS +1'38" 22 FRA Cyril Lemoine COF +1'39" 23 NED Antwan Tolhoek TLJ +1'46" 24 NOO Vegard Laengen UAD +1'47" 25 OOS Michael Gogl TFS +1'47" 26 GBR Peter Kennaugh SKY +1'51" 27 BEL Ben Hermans BMC +1'51" 28 ITA Franco Pellizotti TBM +1'52" 29 FRA Romain Bardet ALM +1'53" 30 FRA Angelo Tulik DEN +1'55" 31 TSJ Roman Kreuziger ORS +1'57" 32 FRA Anthony Turgis COF +2'00" 33 AUS Simon Gerrans ORS +2'01" 34 BEL Serge Pauwels DDD +2'01" 35 SPA Imanol Erviti MOV +2'01" 36 SPA Daniel Navarro COF +2'03" 37 SPA Enric Mas QST +2'06" 38 DUI Silvio Herklotz BOH +2'07" 39 NED Dylan van Baarle CDT +2'08" 40 AUS Ben O'Connor DDD +2'08" 41 SPA Jorge Arcas MOV +2'10" 42 ECU Richard Carapaz MOV +2'13" 43 BEL Thomas Degand WGG +2'14" 44 BEL Gijs Van Hoecke TLJ +2'15" 45 SPA Haimar Zubeldia TFS +2'15" 46 SPA Daniel Moreno MOV +2'16" 47 DUI Christian Knees SKY +2'16" 48 FRA Julien Duval ALM +2'20" 49 BEL Dimitri Claeys COF +2'21" 50 FRA Jérémy Maison FDJ +2'23" 51 FRA Bryan Nauleau DEN +2'25" 52 FRA David Gaudu FDJ +2'25" 53 DEN Michael Valgren AST +2'27" 54 SPA Ángel Madrazo DMP +2'28" 55 BEL Julien Vermote QST +2'30" 56 RUS Sergey Chernetsky AST +2'31" 57 ZWI Danilo Wyss BMC +2'34" 58 NED Sebastian Langeveld CDT +2'39" 59 NOO Sven Erik Bystrøm KAT +2'39" 60 ITA Alessandro De Marchi BMC +2'40" 61 FRA Thomas Voeckler DEN +2'41" 62 NED Maurits Lammertink KAT +2'41" 63 BEL Guillaume Van Keirsbulck WGG +2'41" 64 VS Ian Boswell SKY +2'43" 65 FRA Thierry Hupond DMP +2'47" 66 SPA Markel Irizar TFS +2'47" 67 ITA Mauro Finetto DMP +2'47" 68 FRA Alexis Vuillermoz ALM +2'47" 69 ITA Enrico Battaglin TLJ +2'49" 70 FRA Warren Barguil SUN +2'49" 71 ITA Manuele Mori UAD +2'51" 72 BEL Tim Declercq QST +2'51" 73 DUI Phil Bauhaus SUN +2'54" 74 BEL Frederik Backaert WGG +2'54" 75 SLO Janez Brajkovic TBM +2'56" 76 FRA Arnaud Démare FDJ +2'56" 77 JAP Yukiya Arashiro TBM +2'58" 78 FRA Adrien Petit DEN +2'59" 79 BEL Sander Armée LTS +3'01" 80 SLO Grega Bole TBM +3'06" 81 NED Koen Bouwman TLJ +3'06" 82 BEL Oliver Naesen ALM +3'08" 83 FRA Samuel Dumoulin ALM +3'09" 84 FRA Amaël Moinard BMC +3'12" 85 FRA Julien Morice DEN +3'14" 86 KAZ Nikita Stalnov AST +3'14" 87 ZAF Jay Thomson DDD +3'15" 88 DUI Christoph Pfingsten BOH +3'15" 89 GBR Scott Thwaites DDD +3'15" 90 NOO Amund Grøndahl TLJ +3'15" 91 RWA Adrien Niyonshuti DDD +3'16" 92 FRA Yoann Offredo WGG +3'16" 93 FRA Bryan Coquard DEN +3'17" 94 ERI Natnael Berhane DDD +3'18" 95 NZL Dion Smith WGG +3'20" 96 POR André Cardoso TFS +3'21" 97 ZWI Kilian Frankiny BMC +3'22" 98 JAP Fumiyuki Beppu TFS +3'22" 99 ITA Federico Zurlo UAD +3'25" 100 FRA Romain Combaud DMP +3'27" 101 FRA Olivier Le Gac FDJ +3'27" 102 TSJ Petr Vakoc QST +3'27" 103 ITA Davide Formolo CDT +3'28" 104 FRA Julien El Farès DMP +3'30" 105 LIT Ramunas Navardauskas TBM +3'32" 106 BEL Pieter Vanspeybrouck WGG +3'33" 107 ALG Youcef Reguigui DDD +3'35" 108 SPA Delio Fernández DMP +3'36" 109 SPA Jesús Hernández TFS +3'37" 110 FRA Quentin Pacher DMP +3'37" 111 VS Nathan Brown CDT +3'40" 112 KAZ Bakhtiyar Kozhatayev AST +3'40" 113 FRA Cyril Gautier ALM +3'41" 114 LIT Ignatas Konovalovas FDJ +3'42" 115 ITA Matteo Bono UAD +3'42" 116 BEL Jelle Vanendert LTS +3'42" 117 SLO Borut Božic TBM +3'45" 118 DUI Rick Zabel KAT +3'46" 119 AUS Chris Hamilton SUN +3'51" 120 DEN Michael Mørkøv KAT +3'52" 121 FRA Mickaël Delage FDJ +3'56" 122 GBR James Shaw LTS +3'56" 123 NED Marco Minnaard WGG +3'56" 124 DUI Pascal Ackermann BOH +4'02" 125 KRO Kristijan Ðurasek UAD +4'04" 126 LIT Evaldas Šiškevicius DMP +4'05" 127 BEL Bert De Backer SUN +4'06" 128 AUS Brendan Canty CDT +4'06" 129 ARG Maximiliano Richeze QST +4'15" 130 FRA Geoffrey Soupe COF +4'16" 131 GBR Luke Rowe SKY +4'20" 132 NOO Alexander Kristoff KAT +4'23" 133 DUI Andreas Schillinger BOH +4'24" 134 ITA Jacopo Guarnieri FDJ +4'28" 135 SPA David López SKY +4'36" 136 DUI Johannes Fröhlinger SUN +4'36" 137 ITA Davide Cimolai FDJ +4'37" 138 DUI Michael Schwarzmann BOH +4'39" 139 ITA Antonio Nibali TBM +4'49" 140 FRA Nacer Bouhanni COF +4'49" 141 BEL Jonas Van Genechten COF +5'20" 142 GBR Ian Stannard SKY +6'00" 143 LET Aleksejs Saramotins BOH +6'07" 15:21 ◀

Porte begint eraan Richie Porte is naast Froome een van de kanshebbers om de tijdrit te winnen én het geel te pakken. De Australiër van BMC staat op 1'09" van geletruidrager Thomas De Gendt. Zijn start is alvast vlekkeloos. 15:20 ◀

Martin is nieuwe leider Chad Haga moet uit de hot seat. De Amerikaan ziet dat Tony Martin aan de finish 20 seconden sneller is. Daarmee verloor de Duitser van Katjoesja na het tussenpunt wel zeven seconden. Hij rijdt net geen 50 km/u gemiddeld: 49,79 km/u. Volstaat dit voor de tijdritzege? 15:14 ◀

Martin bijna tegen muurtje In een van de weinige haakse bochten gaat Martin bijna tegen een muurtje. Hij kan (aan een snelheid van 40 km/u) nog net op tijd corrigeren. 15:13 ◀

Martin gaat stevig onder Haga's toptijd onderweg Tony Martin is bezig aan een straffe chrono: na 10,73 km was de Duitser liefst 27 seconden sneller dan de Amerikaan Chad Haga. Hij passeerde er met een gemiddelde van meer dan 53 km/u. 15:04 ◀

Livestream loopt! U kunt vanaf nu de tijdrit met beelden bekijken op Eén en in onze livestream (rechtsboven). Michel Wuyts en José De Cauwer geven commentaar. 15:01 ◀

#Dauphine @ChadHaga moves into the lead with a fast time of 28'39" ⏱💨 — Team Sunweb (@TeamSunweb) June 7, 2017 14:57 ◀

Weg Impey, Haga leidt Chad Haga heeft als eerste meer dan 49 km/u gereden en doet daarmee 23 seconden af van de toptijd van Daryl Impey: 28'39" over 23,5 km. De Amerikaan van Sunweb, die vorig jaar deel uitmaakte van het dramatische ongeluk op de teamtraining, werd tien dagen geleden 17e in de slottijdrit van de Giro. 14:54 ◀

Naesen dikke minuut trager onderweg Oliver Naesen heeft voor de eerste 10,73 km een minuut en zes seconden meer nodig gehad dan de Amerikaan Haga, die de snelste was aan het tussenspunt. 14:53 ◀

La machine est lancée ! / The machine is on the road! #Dauphine pic.twitter.com/nRRevBz2uR — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 14:52 ◀

Martin is weg Tony Martin, een van de favorieten als wereldkampioen tijdrijden, is van het startpodium gebold. Kan hij voor het eerst in een Katjoesja-shirt een chronorace winnen? 14:51 ◀

Impey: "Denk dat Froome voordeel heeft" Daryl Impey houdt van het parcours: "Het is op maat geschreven van een allrounder. Het is technisch, telt wat kleine klimmetjes, maar er zijn ook machtsstroken. Ik denk dat met die lange stukken Froome een voordeel heeft. Al toonde Porte in Romandië dat hij goed bezig is." 14:48 ◀

Impey: "Mij testen na sleutelbeenbreuk in Luik" Daryl Impey brak in Luik-Bastenaken-Luik zijn sleutelbeen. "Ik wou me hier gewoon eens testen na mijn breuk en startte met niet veel verwachtingen. Het ging vlot onderweg, maar de grote namen moeten nog komen. Ik ben er zeker van dat ze mij zullen wegrijden." 14:45 ◀

Nieuwe toptijd onderweg: Chad Haga De Amerikaanse tijdritspecialist van Team Sunweb doet aan het meetpunt in Laval 8 seconden sneller dan Impey. Houdt Haga het nog 13 km vol? 14:43 ◀

Plus que 5 minutes pour @tonymartin85 / 5 minutes left for Tony Martin #Dauphine pic.twitter.com/BBC2D8EKpi — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 14:43 ◀

Impey blaast Lemoine weg Daryl Impey heeft zijn inspanning goed volgehouden en nog verbeterd na het tussenpunt. De Zuid-Afrikaanse tijdritkampioen had er 33 seconden voorsprong en maakt er daar aan de finish 44 seconden van. De Orica-renner zette een gemiddelde van 48,56 km/u neer. 14:27 ◀

Tolhoek komt 7 seconden tekort De jonge Nederlander Antwan Tolhoek, ploeg van Van Hoecke bij LottoNL-Jumbo, rijdt een dijk van een koers. Onderweg was hij zes seconden sneller dan Lemoine, maar aan de finish gaf hij zeven tellen toe. Voorlopig is dat de tweede plaats. 14:21 ◀

Het is zwaarder dan verwacht als je het profiel bekijkt. Er zijn heel wat kleine stukjes bergop waar je je ritme verliest. In het begin staat de wind op kop, maar ik weet niet wat dat over drie uur gaat geven." Thomas De Gendt na verkenning 14:17 ◀

Impey beste aan tussenpunt 55 van de 169 renners zijn aan het tussenpunt in Laval gepasseerd. Daryl Impey deed net een hap van de snelste tussentijd daar: 15'06", 33 seconden sneller dan Lemoine. 14:15 ◀

Van Hoecke beste Belg De tijd van Cyril Lemoine staat voorlopig als een huis. Gijs Van Hoecke, de Belg van LottoNL-Jumbo, heeft een stevige tred in de benen, maar komt toch nog 36 seconden tekort. Hij is daarmee tweede. 14:11 ◀

🚴💨 😎 😎

Le CLM est un effort intense.....pour les coureurs / The ITT is an intense effort.....for the riders. #Dauphine pic.twitter.com/wbTXMlk2fX — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 14:07 ◀

Van Keirsbulck geeft minuut toe Ook Guillaume Van Keirsbulck duikt onder de tijd van Beppu, maar de Belg moet toch nog een dikke minuut toegeven op leider Lemoine en is daarmee voorlopig derde. Sebastian Langeveld, twee renners eerder vertrokken, is tweede op exaxt 1 minuut. 14:02 ◀

Fin de reconnaissance pour un @albertocontador détendu / A relaxed Contador after his reco #Dauphine pic.twitter.com/FKUnWuPszg — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 14:02 ◀

Beppu is leider af, Lemoine regeert Eindelijk is er iemand sneller dan Fumiyuki Beppu. De Japanner zette als eerste een toptijd neer, maar Cyril Lemoine is een pak sneller, liefst 1'43" op Beppu. Met een gemiddelde van 47,36 km/u. Net voor Lemoine was de Noor Amund Groendahl Jansen ook even sneller dan Beppu, maar Lemoine deed nog 1'36" sneller. 13:52 ◀

Panzerwagen @tonymartin85 à l'échauffement / Panzerwagen warming up #Dauphine pic.twitter.com/sOP47kNToj — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 Martin staat op 2'19" van De Gendt: 13:47 ◀

Federico Zurlo (op 3 seconden) en Ramunas Navardauskas (10 seconden) bedreigen de tijd van Beppu wel aan de finish, maar toch blijft de Japanner de plak zwaaien. 13:44 ◀

#Dauphine 1er coureur à en terminer le japonais fumiyuki Beppu en 32 min 29 temps de référence pic.twitter.com/6s20oDHNsP — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 7, 2017 13:39 ◀

Beppu Fumiyuki Beppu is als eerste binnengedruppeld in Bourgoin-Jallieu. 31'29" is zijn eindtijd. Die zou wel eens lang kunnen standhouden, want aan het tussenpunt heeft de Japanner nog altijd de 2e tijd. Enkel Cyril Lemoine doet daar beter. 13:36 ◀

.@Fumybeppu - Saramotins jouent au chat et à la souris / Beppu - Saramotins playing a cat-and-mouse game #Dauphine pic.twitter.com/eY23pz8Ddo — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 Aleksej Saramotins en Fumiyuki Beppu halen elkaar slag om slinger in. Wie komt straks als eerste over de finish en zet zo een eerste tijd neer? 13:27 ◀

Met Ian Stannard en Ramunas Navardauskas zijn twee renners onderweg die een eerste serieuze richttijd voor de toppers kunnen neerzetten. Voor de eerste echte specialist is het wachten tot Tony Martin, die om 14.46u van start gaat. 13:17 ◀

Eerste starters Met Saramotins, Beppu, Hamilton en Schwarzmann zijn de eerste renners die van het startblok zijn gerold. Zo dadelijk gaat met Jonas Van Genechten ook de eerste Belg van start. 13:08 ◀

Wedstrijd 13:07 ◀

Geen Leopold König meer Komt het dit seizoen nog goed met Leopold König, de nummer 7 van de Tour 2014? König sukkelt al een heel jaar met zijn knie, waardoor hij nauwelijks wedstrijden heeft gereden. Ook gisteren haalde König de finish niet. "De kans dat hij naar de Tour gaat is uiterst klein geworden", klinkt het bij Bora. 12:22 ◀

⚙️⚡️⚙️⚡️⚙️⚡️ #Dauphine pic.twitter.com/DMYVb2pDjy — Critérium Dauphiné (@dauphine) 7 juni 2017 Op dit stalen ros zal Tony Martin, de wereldkampioen tijdrijden, straks zijn chrono afwerken. 12:13 ◀

VRT 12:10 ◀

Startplaats La-Tour-du-Pin La Tour-du-Pin was één keer eerder startplaats van een belangrijke wielerkoers. In 1983 vertrok de Tourrit naar Alpe d'Huez er, goed voor het tweede succes van Peter Winnen op de legendarische col. Alpe d'Huez laten we vandaag nog links liggen. Daar vindt zaterdag de finale van de koninginnenrit plaats. 11:53 ◀

🇫🇷 #Dauphine



Right now, Edvald Boasson Hagen is doing his recon of today's 23.5 km time trial course in @dauphine. Looking good Eddy! pic.twitter.com/zy72QLfqRu — Team Dimension Data (@TeamDiData) June 7, 2017 11:41 ◀

De Gendt start om 15.50u Gele trui Thomas De Gendt gaat straks als laatste van start, om 15.50u. Rode lantaarn Saramotins opent om 13.02u. De tijdrit is live te zien op Eén en onze livestream, vanaf 15u. Met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. 08:00 ◀

Froome en Porte worden de gevaarlijkste klanten om mijn gele trui af te nemen. Hopelijk heb ik goede benen vandaag. In een tijdrit zoals die van vandaag heb ik al goede en minder goede prestaties neergezet. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 07:59 ◀

Met een heel goeie dag kan ik de gele trui vasthouden. Het kan spannend worden, het kan aankomen op 5 of 10 seconden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 07:56 ◀

07:56 ◀

Racen tegen de klok In het Critérium du Dauphiné staan de klassementsrenners voor een eerste examen. Wie doorstaat de tijdrit van 23,5 km met glans? Volg de actie live vanaf 13.02u. 07:55 ◀