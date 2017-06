Bouwman sprint naar zege in Dauphiné, peloton komt te laat

Einde 16:21 ◀

Démare wint de sprint van het peloton, maar toch zijn de sprinters de verliezers van de dag. 16:12 ◀

Bouwman wint! De Nederlander Koen Bouwman maakt het sterk af. Hij ging vroeg aan en hield het machtig af. Backaert kwam er in de sprint niet meer over. Hij eindigt derde. 16:11 ◀

Bouwman komt van ver. 16:10 ◀

Vermeulen trekt de sprint aan voor Bouwman. 16:10 ◀

Backaert zit goed José De Cauwer 16:10 ◀

Rode vod We gaan de laatste kilometer in. 16:09 ◀

Er wordt al wat gepokerd. Backaert blijft onverstoord. 16:09 ◀

2 koppeltjes Backaert moet de Belgische eer verdedigen, maar hij moet het wel opnemen tegen twee koppeltjes: Bouwman/Vermeulen en Siskevicius/Pacher. 16:08 ◀

De sprintersploegen gooien de handdoek. De winnaar zit vooraan. 16:07 ◀

Cofidis rijdt nu wel, maar het is te laat José De Cauwer 16:05 ◀

Nog 5 km Op 5 kilometer van het einde is de voorsprong voor het eerst weer onder de minuut gezakt. Het ziet er goed uit voor de koplopers. Krijgen we vooraan nog een uitval of wordt het een sprint met zijn zessen? 16:04 ◀

Verbeten gezichten bij de tempobeulen in de spits van het peloton, maar op 9 kilometer van het einde is de voorsprong nog altijd 1'20". 15:59 ◀

Ze zijn vooraan bezig met een ploegentijdrit, maar dan wel met verschillende truien José De Cauwer 15:55 ◀

Toch geen sprint? Het verschil loopt te traag terug nu. "Er zijn te weinig renners aan het werken in het peloton", ziet ook José De Cauwer. Laten de sprinters zich ringeloren? 15:48 ◀

In een hellende strook moeten een paar renners in het peloton lossen. Onder meer Thomas Voeckler, die bezig is aan zijn laatste Dauphiné, laat het lopen. 15:41 ◀

VRT Renners lopen door de berm om bocht af te steken 15:41 ◀

Ze gaan er werk aan hebben in het peloton. Maar José schudt van neen. Michel Wuyts 15:31 ◀

Met ook de Côte de Roybon achter de kiezen kunnen we ons stilaan opmaken voor de eindsprint. Vanaf nu gaat het in een nagenoeg rechte lijn naar de finish. 15:30 ◀

In het peloton hebben nu ook enkele andere teams een mannetje ingezet, zoals Dimension Data (voor Boasson Hagen) en Katjoesja (voor Kristoff). 15:21 ◀

Sarrets Een kleine versnelling volstaat voor Bouwman om ook op de Côte de Sarrets de punten mee te grissen. In het peloton houden FDJ en Cofidis een strak tempo aan. 15:12 ◀

Heavy rain is waiting for the riders at today's #Dauphine finish, so we could be in for a tricky finale. It's live now on Eurosport Player 💻 pic.twitter.com/hVg8ioxVic — Team Sky 🚲 (@TeamSky) June 6, 2017 Het zonnetje schijnt nog gul op dit moment, maar de weerman van Team Sky verwacht toch nog onheil in de finale. 15:11 ◀

Livestream Michel en José zijn eraan begonnen voor de 3e rit. Volg het nu op Eén of op deze pagina met de livestream. 15:02 ◀

Nog 75 km Het rijk van de vluchters brokkelt nu wel heel snel af. We duiken weer onder de 4 minuten. Over een 20-tal kilometer beginnen we aan de Côte des Sarrets, een klim van 3e categorie. Krijgen we daar al beweging in het peloton? 14:44 ◀

Sprinters Nu de voorsprong zo snel afneemt, is de kans weer groter geworden dat we straks een massasprint krijgen. Démare en Kristoff maakten gisteren de beste indruk, maar voor de rest is het ook uitkijken naar Bouhanni, Colbrelli, Coquard, Bauhaus, Ackermann, Boasson Hagen, Richeze en Swift. 14:36 ◀

Het verschil loopt verder terug, naar 4'45" nu. 14:26 ◀

Niet Lotto-Soudal, maar FDJ (Démare) en Cofidis (Bouhanni) bepalen het tempo in het peloton. De vlam blijft in de pan, want ook het 2e uur is tegen een stevig gemiddelde afgewerkt: 43,7 km/u. 14:15 ◀

In de bevoorradingszone in Mercurol is de voorsprong van de vluchters al aan het afkalven. Nog 5'25" hebben ze, waardoor Pacher niet langer de virtuele leider is. 14:06 ◀

Tournon-sur-Rhône De voorsprong van de kopgroep is gestabiliseerd en schommelt nu al een tijdje rond de 6 minuten. Intussen passeren we in Tournon-sur-Rhône, waar Fabio Aru vorig jaar won in de Dauphiné. Bekijk hieronder nog eens de beelden van die zege. 13:57 ◀

VRT Fabio Aru is de sprinters te snel af in de Dauphiné 13:56 ◀

Snelle start Door de dalende wegen zijn in het eerste wedstrijduur de kilometers weggevlogen: 47,5 km/u was het gemiddelde. 13:38 ◀

Ook op de Col de Fontayes leggen zijn metgezellen Koen Bouwman niet veel in de weg. Hij komt nu op 10 punten in de bergstand. 13:32 ◀

Koen Bouwman is de eerste op de top van de Côte de Saint-Félicien, iets wat hem 1 punt oplevert. Bouwman kan vandaag wel niet genoeg punten sprokkelen om De Gendt, die ook leider is in het bergklassement, te onttronen. 13:16 ◀

Pacher virtuele leider De voorsprong van de vluchters is 6'40", zodat Quentin Pacher virtueel in het geel rondrijdt. Pacher staat in het klassement op 5'57" van De Gendt. 13:12 ◀

Bouwman, Vermeulen, Nauleau, Backaert, Siskevicius ont 4' d'avance / have 4' on the pack #Dauphine pic.twitter.com/QmklhRec5g — Critérium Dauphiné (@dauphine) 6 juni 2017 13:00 ◀

Pacher, de man met de baard Quentin Pacher is misschien niet de meest tot de verbeelding sprekende renner in het peloton, maar hij is wel makkelijk te herkennen aan zijn roodharige baard. Twee jaar geleden reed Pacher nog voor de wielerploeg van het leger, Armée de Terre, en daar werd hij verplicht om zijn baard af te doen. "Ik zag er 10 jaar jonger uit", zegt de 25-jarige Pacher. 12:52 ◀

12:50 ◀

Siskevicius lek Delko Marseille heeft met Siskevicius en Pacher twee pionnetjes mee in de kopgroep, maar bijna was dat er maar eentje meer. Siskevicius kan na een lekke band gewoon weer aansluiten. 12:34 ◀

Geen veelwinnaars Voor het peloton is dit een gedroomde situatie, ook al omdat de koplopers niet echt geboren winnaars zijn. Enkel Backaert en Siskevicius konden al eens winnen bij de profs en bij de Litouwer is dit al van 2012 geleden. Backaert won vorig jaar een rit in de Ronde van Oostenrijk. Hij is aan een sterk seizoen bezig, met onder meer een 2e plaats in de Tro-Bro Léon en een 5e plaats in Le Samyn. 12:29 ◀

Het lijkt erop dat we onze hoofdrolspelers van de dag al kennen, want het peloton geeft de 6 renners vrije baan. Geen enkele renner is een bedreiging voor leider De Gendt. Quentin Pacher benadert hem het meest. Hij staat op 5'57". 12:21 ◀

Bolletjestrui De Nederlander Koen Bouwman draagt voor de gelegenheid de bolletjestrui. Die is eigenlijk in handen van Thomas De Gendt, maar die kan als leider in het algemeen klassement maar één trui dragen. 12:18 ◀

Backaert in de vlucht Zes renners hebben niet lang gewacht om weg te springen. Frederik Backaert is de Belgische vertegenwoordiger. Koen Bouwman, Alexey Vermeulen, Bryan Nauleau, Quentin Pacher en Edvaldas Siskevicius zijn de andere vluchters. 12:15 ◀

Officiële start Na een parade van een kwartiertje is de race nu officieel op gang gevlagd. 12:08 ◀

🇫🇷 #Dauphiné Unfortunately @FlorisDeTier became ill last night, so he won't be able to start today. #DNS — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) June 6, 2017 12:01 ◀

Geen De Tier Na Tosh Van der Sande en Edward Theuns geeft ook Floris De Tier vroegtijdig de brui aan deze Dauphiné. Hij is, net als Eros Capecchi, niet meer gestart vandaag. 11:58 ◀

Wedstrijd 11:53 ◀

Le départ fictif de la 3eme étape est donné / The race is now on #dauphine pic.twitter.com/uft1uipesw — Critérium Dauphiné (@dauphine) 6 juni 2017 En we zijn vertrokken! 11:53 ◀

Départ de la 3eme étape / Start of the 3rd stage #Dauphine https://t.co/GPPGDVPvt9 — Critérium Dauphiné (@dauphine) 6 juni 2017 11:49 ◀

Le futur vainqueur du jour ? / The winner of the day? #Dauphine pic.twitter.com/XVqI3MLT51 — Critérium Dauphiné (@dauphine) 6 juni 2017 Bryan Coquard rijdt voor zijn plekje in de Tourselectie. De sprinter ligt niet meer in de bovenste schuif bij de ploegleiding sinds hij zijn vertrek heeft aangekondigd. 11:46 ◀

Vlakke finale De renners trekken vandaag van de Ardèche naar de Vercors, een rit van 184 km die hen van Le Chambon-sur-Lignon naar Tullins brengt. Onderweg zijn er 4 klimmetjes, waarvan 1 van 3e categorie. Maar de finale is vlak en dus op maat van de sprinters. 11:41 ◀