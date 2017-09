Fase per fase • live berichtgeving

Oliver Naesen zou weleens de lachende derde in het spel van de Belgen kunnen zijn. Jan Bakelants in De Ochtend op Radio 1 10:51 ◀

Andrey Amador vormt op dit WK een eenmansploeg. De Costa Ricaan heeft een grote motor: in de Giro van 2015 werd hij 4e. Amador en zijn maats krijgen meer dan 9 minuten van het peloton. Amador kan dus nog een tijdje dit WK kleuren. 10:49 ◀

Als hij zijn vorm van in de Tour heeft, dan heeft Vermote de komende 200 kilometer geen hulp nodig. Michel Wuyts 10:43 ◀

"Daar heb je het al", zeggen onze mannen. Julien Vermote neemt het peloton op sleeptouw.

Weinig drukte bij de start vanochtend. Het Belgische kamp gebruikt de bus van Quick-Step Floors. 10:36 ◀

We staan met een sterke ploeg achter Greg en Phil. Iedereen moet de finale hard maken. Oliver Naesen 10:32 ◀

In het peloton maken ze zich geen zorgen. Er wordt nog volop over koetjes en kalfjes gepraat. De leiders krijgen al snel 3 minuten cadeau. 10:26 ◀

De samenstelling De namen: Dunne (Ier), McKenna (Ier), Mraouni (Mar), Magnusson (Zwe), Manninen (Fin), Smit (ZAf), Amador (CRi), Vermeulen (VS), Zhupa (Alb) en Asadov (Aze). "Ik had Vermote graag in deze vlucht gezien", werpt José De Cauwer op. 10:21 ◀

De Belgen drukken het tempo in het peloton. Dat wijst allemaal op een weinig geanimeerde openingsfase. Michel Wuyts 10:20 ◀

10 vluchters We hebben 10 leiders. We geven u zo meteen de samenstelling. De Costa Ricaan Andrey Amador is de meest interessante klant. 10:19 ◀

Ik zou tegen de Belgen zeggen: stuur maar iemand mee. José De Cauwer 10:16 ◀

Conor Dunne gaat de geschiedenisboeken in als eerste aanvaller op dit WK. De boomlange Ier krijgt twee knapen mee. 10:13 ◀

De koers is nu echt op gang gevlagd. We zien alvast veel Belgische truitjes op de eerste rijen van het peloton. 10:11 ◀

Het is een vreemd parcours. Het schrikt wat af. Michel Wuyts 10:09 ◀

De eerste startrij, met onder meer Peter Sagan en Tiesj Benoot.

Start! Het WK is begonnen. Peter Sagan gaat voor een derde wereldtitel op een rij. 10:04 ◀

Het weer is mooi. Zo heb ik het graag. Het maakt de wedstrijd minder lastig, maar het parcours is lastig genoeg. Greg Van Avermaet 09:56 ◀

Less than 15 min for the Men's Elite Road Race Het is nog frisjes bij de start, maar regen krijgen de renners (normaal gezien) niet te zien.

Over een kwartiertje beginnen de profs aan hun tocht van 267 kilometer. 09:51 ◀

Iedereen kent zijn rol. We zullen samen rijden voor hetzelfde doel: een winnaar in de ploeg. Philippe Gilbert 09:45 ◀

Michel en José leggen de laatste hand aan hun voorbereiding

Parcours Opgelet, het peloton start zo meteen niet in Bergen. Het eerste wedstrijduur wordt gebruikt als aanloop naar het lokale rondje in Bergen. Na goed 40 kilometer bereiken de renners het circuit, waar ze het grootste deel van het WK-rondje al eens zullen verkennen. Na de eerste passage aan de finish wachten 11 laps van 19,1 kilometer. 09:41 ◀

Het is geen geheim dat we een zware koers willen en dat we de breedte van onze ploeg willen gebruiken. Bondscoach Kevin De Weert 09:39 ◀

Het had voor ons mogen regenen. Maar de vorige koersen hebben ons geleerd dat het zwaar genoeg zal zijn. Bondscoach Kevin De Weert 09:38 ◀

Geen regen Wie op Noors weer gehoopt had, komt bedrogen uit. De Noorse weergoden sparen hun regendruppels op, de profs krijgen een vrij aangename koersdag voorgeschoteld. 09:36 ◀

Ik denk dat we het parcours een beetje onderschatten. We zullen een zware wedstrijd krijgen. Eddy Planckaert 09:34 ◀

De voorbeschouwing op Eén en op onze livestream is begonnen.

De Belgen op dit WK rugnummer 7 Tiesj Benoot 8 Philippe Gilbert 9 Jens Keukeleire 10 Oliver Naesen 11 Jasper Stuyven 12 Dylan Teuns 13 Greg Van Avermaet 14 Julien Vermote 15 Tim Wellens 09:21 ◀

TV, Radio 1 en Sporza.be Op alle Sporza-kanalen hoeft u geen trap van het WK te missen. Om 9.30u begint de uitzending op Eén. Karl Vannieuwkerke ontvangt Eddy Planckaert en Bert De Backer in zijn studio. Van 11u tot 13.30u is Canvas uw gastheer, vanaf 13.30u kunt u de finale weer volgen op Eén. Radio 1 is vanaf 13u op de afspraak. Op Sporza.be is de koers van start tot finish met livestream en tekstupdates te volgen. 09:08 ◀

Het wordt een mooi WK, met kansen voor de Belgen om te winnen. Greg Van Avermaet 08:59 ◀

Wie wordt wereldkampioen? Goeiemorgen! Zondag 24 september 2017, een dag waarop maar één vraag telt: wie wordt wereldkampioen in Bergen? Op deze pagina begeleiden we u vandaag in uw zoektocht naar een antwoord. Welkom! 08:56 ◀