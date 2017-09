Ook BMC is vertrokken. Kunnen de ploegmaats van Greg Van Avermaet een derde keer op het hoogste schavotje eindigen? 16:22 ◀

De Noorse fans verwelkomen het WK met open armen. Er staat heel veel volk langs de kant van de weg. 16:20 ◀

Kan Team Sky een eerste wereldtitel veroveren? "Als je naar die namen kijkt...", zegt José De Cauwer. #Bergen2017 pic.twitter.com/ZzTcfcHBZm — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 17, 2017 16:19 ◀

Tom Dumoulin (Sunweb) neemt de eerste meters van de Sunweb-equipe voor zijn rekening. De twee winnaars van de grote rondes in 2017 zijn dus aanwezig in Bergen. 16:16 ◀

Team Sky heeft op paper de beste ploeg. José De Cauwer 16:14 ◀

We hebben in deze ploegentijdrit vier tussenpunten: na 10,5 km, na 23 km, na 38,5 km en bij de finish (42,5 km). 16:12 ◀

Movistar is net vertrokken, daarna is het aan Trek. Om 16.16u beginnen de echte kanonnen aan hun missie: Sunweb, Sky, Orica, BMC en Quick-Step. 16:10 ◀

Na een pakketje medailles bij Quick-Step probeert Tony Martin nu met Katjoesja iets te forceren. #Bergen2017 pic.twitter.com/WNo8ie0w8H — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 17, 2017 16:04 ◀

Deze ploeg kan verrassen. Renaat Schotte 16:01 ◀

LottoNL-Jumbo is klaar voor het vertrek. Met Boom, Campenaerts, Clement, Roglic, Van Emden en Van Hoecke heeft de Nederlandse formatie een stevig ploegje afgevaardigd. 16:00 ◀

Quick-Step Floors

World Champions in 2012, 2013, 2016

Bronze in 2014

Silver in 2015

What will #Bergen2017 bring? — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 17, 2017 Wat wordt het straks? 15:55 ◀

Je mag je ploegmaats niet in de vernieling rijden. Je mag niet echt tonen dat je de beste bent. José De Cauwer 15:54 ◀

Slechts 17 ploegen Enkele kleinere ploegen vormen het aperitiefhapje in deze ploegentijdrit. Heel wat andere belangrijke teams hebben hun kat gestuurd. "Te duur voor slechts enkele seconden in beeld", klinkt het bij de ploegen die hier vandaag geen hoofdrol hadden kunnen vertolken. 15:49 ◀

Het parcours in Noorwegen is dus verraderlijk. De renners moeten 42,5 kilometer afhaspelen, met twee venijnige klimmetjes. De tweede klim van de dag schotelt zelfs pieken tot 16 procent voor. 15:46 ◀

Astana is warming-up before start in Bergen #Bergen2017 #AstanaProTeam #WorldChampionships pic.twitter.com/WVeDcjhbum — Astana Pro Team (@AstanaTeam) September 17, 2017 Astana is het eerste WorldTour-team dat straks van start gaat. 15:45 ◀

Starttijden belangrijkste teams 15.58u Astana 16.01u LottoNL-Jumbo 16.04u Katjoesja 16.07u Bora-Hansgrohe 16.10u Movistar 16.13u Trek-Segafredo 16.16u Sunweb 16.19u Sky 16.22u Orica-Scott 16.25u BMC 16.28u Quick-Step Floors 15:44 ◀

Wat hebben we al geleerd? De vrouwen hebben hun ploegentijdrit op het middaguur al gereden. De Birkelundsbakken is een echte scherprechter. Heel wat vrouwen zakten op dat klimmetje toch wat door het ijs. Het komt er vooral op aan om nog iets in de tank te houden voor het laatste gedeelte. 15:41 ◀

Er is geen regen. Hopelijk blijft de regenval de hele week weg, maar daar vrees ik voor. José De Cauwer 15:40 ◀

Noorse ploeg is eerste vertrekker We zijn eraan begonnen. Team Fixit.No is de 1e van 17 ploegen die het startpodium verlaat. 15:40 ◀

WK 15:31 ◀

VRT Steels: "Er mag niemand een fout maken" 11:16 ◀

VRT Lampaert: "Het parcours is sneller dan ik verwacht had" 11:16 ◀

VRT Gilbert: "Ik ga mijn best doen om Tony Martin te vervangen" 11:16 ◀

Race day! World championship team time trial! One of the hardest discipline! our start is at 4:28pm. Een bericht gedeeld door Philippe Gilbert (@philippe_gilbert_) op 16 Sep 2017 om 11:15 PDT 11:13 ◀

Raceday! Starttime 16h28. 🚴🌬 Een bericht gedeeld door Yves Lampaert (@yveslampaert) op 16 Sep 2017 om 11:58 PDT 11:13 ◀

"Staf kookt heel goed" De renners en de staf van Quick-Step logeren in drie huisjes in de buurt van Bergen. Om de sfeer goed te krijgen kookt de staf voor de renners. "En dat kunnen ze goed", zegt Gilbert. "Het is soms zelfs beter dan de rest van het jaar." 08:54 ◀

VRT Morgen vindt de ploegentijdrit van het WK Wielrennen plaats 08:54 ◀

"Ik zal mijn best doen om Tony Martin te vervangen" Quick-Step kan niet meer rekenen op Tony Martin, maar wel op Philippe Gilbert. "Oei, Tony is toch dé specialist. Maar ik zal mijn best doen. Je moet hier een ploeg hebben met alle types." 08:53 ◀

Quick-Step komt over de finish gebold. 08:46 ◀

"Sneller dan verwacht" Zaterdag verkenden de ploegen het parcours van de ploegentijdrit. Titelverdediger Quick-Step Floors was een van die ploegen. "Het parcours is sneller dan ik had gedacht", zegt Yves Lampaert. 08:41 ◀