Martin: "Zou graag weer winnen" Daniel Martin strandde woensdag nog op de tweede plaats in de Waalse Pijl en hoort dus ook zondag tot de favorieten. Kan de renner van Quick-Step Floors net als in 2013 nog eens triomferen in Luik? "Luik-Bastenaken-Luik ligt me beter dan de Waalse Pijl en ik kan niet ontkennen dat ik graag weer zou winnen. Hopelijk heb ik zondag goede benen."

14:51