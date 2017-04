Teuns en Sanchez kopmannen bij BMC Geen Greg Van Avermaet bij BMC, wel een ploeg met Ben Hermans, Silvan Dillier, Michael Schär, Floris Gerts, Alessandro De Marchi en Amaël Moinard. Dylan Teuns en Samuel Sanchez zijn de kopmannen. "Met deze ploeg kunnen we een mooi resultaat halen", zegt sportdirecteur Jackson Stewart. "In de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race hebben we gezien dat Dylan goed aan het rijden is. Hij heeft hier al mooie resultaten neergezet." Dylan Teuns heeft er zin in. "De klimmetjes zijn langer dan in de Brabantse Pijl en de Amstel. Dat ligt mij beter. In 2015 greep ik al eens net naast de top 10. Nu ben ik nog beter voorbereid."

