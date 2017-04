"Met dit parcours, zonder de Cauberg, kan je een finale krijgen zoals in de E3-Harelbeke. Met Gilbert, Naesen en Van Avermaet", voorspelt Karl Vannieuwkerke. "Dit komt de huidige Gilbert ook beter uit", denkt Wuyts. "Ik denk niet dat Gilbert nog zou moeten wachten tot de Cauberg om een nummer op te voeren. Hij moet het hebben van zijn hoge snelheid in een vlucht van 30 of 40 kilometer. Waarom niet samen met Van Avermaet?"

"Lange ontsnapping met Gilbert en Van Avermaet?" "Met dit parcours, zonder de Cauberg, kan je een finale krijgen zoals in de E3-Harelbeke. Met Gilbert, Naesen en Van Avermaet", voorspelt Karl Vannieuwkerke. "Dit komt de huidige Gilbert ook beter uit", denkt Wuyts. "Ik denk niet dat Gilbert nog zou moeten wachten tot de Cauberg om een nummer op te voeren. Hij moet het hebben van zijn hoge snelheid in een vlucht van 30 of 40 kilometer. Waarom niet samen met Van Avermaet?"

Dit zal de koers veranderen. Het zal vroeger losbarsten. We zullen een finale krijgen van 40 of 45 kilometer. Michel Wuyts

Stuyven: "Volgend jaar ook eens proberen" In Extra Time Koers hadden de gasten het ook over de vernieuwde finale van de Amstel Gold Race. "Ik denk dat meer Vlaamse renners deze race er nu ook nog zullen bij nemen", zei Jasper Stuyven. "Ik wil het volgend jaar misschien ook eens proberen. Voor mezelf is deze finale voordeliger, maar de vorige had wel iets."

16:55