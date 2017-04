U hoeft niks te missen van de Brabanse Pijl. Sporza.be is er live bij vanaf de start met tekst en vanaf 15.15u ook met livestream. Op Canvas is vanaf hetzelfde moment de tv-uitzending te volgen, op Radio 1 zijn er vanaf 15u flitsen.

Björn Leukemans was in zijn tijd een van de zeldzame allrounders, die zowel de kasseien als de heuvels goed verteerde. Hij spoort Gilbert en Van Avermaet aan zijn voorbeeld te volgen.

Leukemans: "Gilbert is de te kloppen man in de Brabantse Pijl"

Petr Vakoc verdedigt zijn titel. Met Philippe Gilbert heeft Quick Step-Floors nog een stevig ijzer in het vuur. De Belgische kampioen en winnaar van de Ronde van Vlaanderen is een dubbele Brabantse laureaat: in 2011 en 2014.

26 hellingen tussen Leuven en Overijse Het peloton vertrekt om 12.30u op de Grote Markt in Leuven, vijf uur later wordt de winnaar verwacht op de Brusselsesteenweg in Overijse. Het parcours is nagenoeg ongewijzigd met opnieuw 26 hellingen. De Smeysberg, Rue de Hal, Alsemberg, Bruineput, Krabosstraat, Rue de Nivelles, Chaussée de Bruxelles en Rue François Dubois voor de plaatselijke ronde. En daarna de Holstheide (4x), IJskelderlaan (4x), Schavei (4x), Hagaard (3x) en Hertstraat (3x).

