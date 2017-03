Van Avermaet ziet zichzelf als de topfavoriet "Mijn zege zondag in Gent-Wevelgem was ongelooflijk en ik zei toen al dat ik favoriet ben voor de Ronde. Ik heb de best mogelijke seizoensstart achter de rug. Wat mij nog meer vertrouwen geeft, is dat ik weet dat de Ronde van Vlaanderen mijn favoriete koers is. Ik train elke dag op het parcours. Ik kan nu niets meer doen om me voor te bereiden, ik ben klaar", zei Van Avermaet.

11:34