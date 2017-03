Lampaert last rustdag in Yves Lampaert won gisteren Dwars door Vlaanderen. De renner van Quick-Step Floors zou morgen aan de start komen van de E3, maar Lampaert zal er niet bij zijn. Hij last na zijn succes een rustdag in. Gent-Wevelgem van zondag ligt hem sowieso beter. Daar kan hij zich beter ten dienste stellen van de ploeg of eventueel opnieuw zijn eigen kans gaan. Ook Michal Kwiatkowski, de winnaar van vorig jaar, is er niet bij. 11:36 ◀

Wat kan Lotto-Soudal? Lotto-Soudal pakt uit met onder anderen Tiesj Benoot, Jasper De Buyst en Moreno Hofland. Greg Van Avermaet is de man binnen BMC en John Degenkolb is één van de speerpunten binnen Trek-Segafredo. Ook Alexander Kristoff is aanwezig en dan is er ook nog Sep Vanmarcke... 11:34 ◀

Flanders continues with @E3Harelbeke. Here it is our profile and interactive route https://t.co/recarXcPn9 #RBE3H pic.twitter.com/siaxDd7zYZ — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) 22 maart 2017 11:34 ◀

Pakt Boonen zijn zesde E3? Wereldkampioen Peter Sagan, in 2015 winnaar van de E3, is morgen van de partij. Wat betreft andere ex-winnaars speldt Tom Boonen het rugnummer 11 op. De afscheidnemende Boonen zegevierde in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2012 en werd in 2009 en 2010 telkens tweede. Boonen is kopman binnen Quick-Step Floors, dat ook nog uitpakt met Belgisch kampioen Philippe Gilbert. 11:32 ◀

Tot vrijdag, geniet ervan!#RBE3H pic.twitter.com/GUb3EU73Ya — E3 Harelbeke (@E3Harelbeke) 22 maart 2017 11:30 ◀

Live op alle Sporza-kanalen U kunt de E3 Harelbeke vrijdag van start tot finish met tekstupdates volgen in dit artikel. Op Radio 1 en op tv-zender Eén kunt u in de namiddag terecht voor live-interventies en -beelden. Sporza.be schakelt de livestream in zodra de uitzending op Eén van start gaat. 11:28 ◀

Tot vrijdag!#RBE3H pic.twitter.com/SJM0kqV6JD — E3 Harelbeke (@E3Harelbeke) 22 maart 2017 11:25 ◀

Vrijdag de "mini-Ronde van Vlaanderen" De E3 Harelbeke is vrijdag 60 jaar jong. De wedstrijd is een blauwdruk van die van vorig jaar en dat betekent 206,1 kilometer koers doorspekt met tal van kasseizones en 15 pittige hellingen. In tegenstelling tot Dwars door Vlaanderen gisteren kruisen de toppers nu wel de degens. Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Tom Boonen, Alexander Kristoff en John Degenkolb komen in Harelbeke aan de start van wat velen als de "mini-Ronde van Vlaanderen" beschouwen. 11:23 ◀