Beloftekampioen Halvorsen geeft Dehaes en Planckaert het nakijken in Handzame

Met Kristoffer Halvorsen wint opnieuw een jonge renner in Handzame. Hij was in een sprint mano a mano sneller dan Adam Blythe. De Noor schreeuwt zijn geluk uit.

Halvorsen wint! Met Kristoffer Halvorsen wint opnieuw een jonge renner in Handzame. Hij was in een sprint mano a mano sneller dan Adam Blythe. De Noor schreeuwt zijn geluk uit.

Het Aqua Blue van Brits kampioen Blythe gaat in poleposition de slotfase in. Blythe werd woensdag nog tweede, na de ongenaakbare Nacer Bouhanni. Die laatste is er nu niet bij. Hij rijdt morgen Milaan-Sanremo.

Nog 4 km Het Aqua Blue van Brits kampioen Blythe gaat in poleposition de slotfase in. Blythe werd woensdag nog tweede, na de ongenaakbare Nacer Bouhanni. Die laatste is er nu niet bij. Hij rijdt morgen Milaan-Sanremo.

Aqua Blue, in dienst van Adam Blythe, is de derde buitenlandse ploeg die vooraan een woordje komt meepraten. Kunnen de Belgen zich staande houden in dit buitenlandse geweld?

Aqua Blue, in dienst van Adam Blythe, is de derde buitenlandse ploeg die vooraan een woordje komt meepraten. Kunnen de Belgen zich staande houden in dit buitenlandse geweld?

Bij Veranda's Willems, de ploeg van Nick Nuyens, draait het vierkant dit seizoen. Sprinter Timothy Dupont - alles wat hij vorig seizoen aanraakte veranderde in goud - zit helemaal achteraan in zijn eentje. Kan hij meesprinten?

Dupont? Bij Veranda's Willems, de ploeg van Nick Nuyens, draait het vierkant dit seizoen. Sprinter Timothy Dupont - alles wat hij vorig seizoen aanraakte veranderde in goud - zit helemaal achteraan in zijn eentje. Kan hij meesprinten?

Met een groot peloton gaan we de laatste ronde van 15 kilometer in.

Nog 1 ronde Met een groot peloton gaan we de laatste ronde van 15 kilometer in.

De joker van Joker is Kristoffer Halvorsen, die vorig jaar tweede werd in Nokere Koerse en vooral later op het jaar wereldkampioen werd bij de beloften. Krijgen we een Noors-Slovaaks duel straks?

Halvorsen De joker van Joker is Kristoffer Halvorsen, die vorig jaar tweede werd in Nokere Koerse en vooral later op het jaar wereldkampioen werd bij de beloften. Krijgen we een Noors-Slovaaks duel straks?

Dries De Bondt probeert in zijn eentje voor het peloton uit te rijden, maar dat is een ondankbare en eigenlijk ook ondoenbare onderneming.

De Bondt Dries De Bondt probeert in zijn eentje voor het peloton uit te rijden, maar dat is een ondankbare en eigenlijk ook ondoenbare onderneming.

De Handzame Challenge, de beloftekoers in het zog van de Handzame Classis, is een prooi geworden voor Franklin Six, het petekindje van Frank Vandenbroucke. De 20-jarige Six, die uitkomt voor AGO-Aqua Service, was sneller dan Reto Müller.

Franklin Six De Handzame Challenge, de beloftekoers in het zog van de Handzame Classis, is een prooi geworden voor Franklin Six, het petekindje van Frank Vandenbroucke. De 20-jarige Six, die uitkomt voor AGO-Aqua Service, was sneller dan Reto Müller.

Yesssss! @rennerman6 1er et @charliearimont 3e #HandzameChallenge deuxième victoire et 4e podiou 2017 congratssss pic.twitter.com/LI2iVEHhk7

Keisse zal zich stokoud voelen in deze ontsnapping, want met Jonas Koch (23) en Lukas Pöstlberger (25) zijn er nog twee jonge renners mee. Koch rijdt dan wel voor CCC, maar hij is niet te onderschatten. Hij werd dit seizoen nog 9e in de Trofeo Palma en won in 2015 een rit in de Ronde van de Toekomst.

16:25