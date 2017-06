Peter Sagan is opnieuw een klasse apart in Zwitserland

Einde 17:30 ◀

Sagan weer indrukwekkend Peter Sagan begint als eerste aan de sprint, slaat meteen een enrom gat en houdt Modolo en Trentin vlot af. Een speciaal zegegebaar is er deze keer wel niet bij. 17:28 ◀

Jack Bauer lost Gilbert af. Daarachter zit ook nog Stybar voor Trentin. 17:28 ◀

Gilbert leidt de laatste kilometer in. Trentin wordt perfect gebracht. Maar kan hij Sagan aan? 17:28 ◀

Bij Quick-Step hebben ze nu toch de troepen kunnen verzamelen, maar ook Sagan heeft nog 2 ploegmaats tot zijn beschikking. 17:27 ◀

De groep die zich opmaakt voor de sprint is maar zo'n 40 renners sterk. 17:24 ◀

Alles is weer samen, alles op één lang lint ook. Het is nu moeilijk voor één ploeg om de controle te houden. Het zijn vooral enkelingen. 17:23 ◀

Felline Terwijl de knechten van Sagan alles weer bij elkaar brengen, muist Felline er vanonder in de afdaling. 17:22 ◀

Matthews wacht niet op zijn sprint en geeft er zelf een snok aan. Van Avermaet, Bakelants, Woods en Trentin volgen. Maar de verschillen zijn klein op de top. 17:20 ◀

Van Avermaet, Matthews, Wellens,... Ze zitten allemaal goed vooraan. Sagan zien we niet meteen, ook al werken zijn ploegmaats. 17:19 ◀

Bij BMC passen ze dezelfde tactiek toe als in Bern. Tempo maken in de finale voor Van Avermaet. Toen pakte het verkeerd uit, ook al omdat Van Avermaet toen een mindere dag had. Vandaag revanche? 17:17 ◀

Rui Costa? Rui Costa laat zich met de glimlach uitzakken in een groepje dat het peloton laat gaan. De drievoudige eindwinnaar staat nog altijd 5e in de stand, maar hij heeft blijkbaar geen ambitie om die plaats te verdedigen. 17:16 ◀

Compact peloton Zoals voorspeld, worden de 4 met de finish in zicht ingerekend. Het wordt nu vooral uitkijken naar de laatste beklimming van de Alpenstrasse. Daar zal het moeten gebeuren voor de Van Avermaets en Gilberts van deze wereld. 17:12 ◀

Brambilla is weer ingerekend door een losgeslagen peloton. In de verte zien ze de vluchters al rijden. Alles zal vlak voor de slotronde bij elkaar komen. 17:08 ◀

Demarrage Brambilla Gianluca Brambilla opent de debatten in het peloton. Quick-Step probeert de sprinters de benen af te snijden. Daarvoor heeft het genoeg mannetjes met ook nog Gilbert, Trentin en Stybar. 17:04 ◀

Er is weinig verval bij de koplopers, die uiteraard nog fris zijn. Ze zullen niet mogen stilzitten in het peloton. 17:04 ◀

(2/2) @PhilippeGilbert ⚡️ Time: 17’11’’ // Speed: 43.7km/h // Power: 266W (Normalised power: 317W) // 1min peak power: 449W — Velon CC (@VelonCC) June 17, 2017 Voor de liefhebbers/kenners: de gegevens van Philippe Gilbert in de rit van vandaag (tot nu toe) 16:59 ◀

Nog 2 ronden We kunnen stilaan beginnen af te tellen. Wallays, Venter, Hansen en Van der Lijke beginnen aan de slotfase met een bonus van 1'10". 16:57 ◀

In het peloton houden de punchers zich voorlopig nog altijd koest. Het tempo bergop is wel zo moordend dat de 4 vluchters in één klap nog nauwelijks 1 minuut voorsprong hebben. 16:51 ◀

Rejoice!!! Great stuff @Lasse_Norman #TourDeSuisse https://t.co/62Nd8n48xm — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) June 17, 2017 Lasse Norman Hansen heeft zich vandaag verzekerd van de bergtrui. 16:47 ◀

BMC heeft het commando toch weer overgelaten aan de ploeg van Sagan. Die zullen toch een tandje moeten bijzetten, want Wallays, Venter, Hansen en Van der Lijke hebben nog altijd 1'43" voorsprong. 16:45 ◀

Gilbert Philippe Gilbert moet over een week afscheid nemen van zijn Belgische driekleur, maar hij is vastberaden om hem vandaag nog minstens één keer te laten schitteren. Gilbert is naar voren opgeschoven. Vecht hij straks een duel uit met Van Avermaet? 16:43 ◀

Matthews heeft zich op een ongelukkig moment laten uitzakken, want net nu zet Van Avermaet zijn BMC-mannetjes op kop. 16:38 ◀

Trentin, een van de kanshebbers vandaag, probeert terug te komen na materiaalpech. De Italiaan wordt te lang gefilmd naar zijn zin en maakt zich kwaad op een auto van de organisatie. 16:31 ◀

Muurvast We hadden een spectaculaire wedstrijd verwacht of toch minstens erop gehoopt, maar tot nu is het een klassiek koersverloop. De finale kan natuurlijk nog veel goedmaken. 16:28 ◀

De 4 vluchters en het peloton rijden nu al een tijdje nagenoeg even snel. We naderen stilaan de helft van deze etappe. 16:18 ◀

Van der Lijke dringt op de klimmetjes niet meer aan. Hansen krijgt de punten cadeau. In het peloton is het Sagan die het tempo bepaalt. Juraj Sagan welteverstaan. 16:16 ◀

In het peloton is het een entente tussen de ploeg van de leider (Katjoesja) en de sprinters (Bora-Hansgrohe, Trek,..) die ervoor zorgen dat het verschil binnen de perken blijft. 16:08 ◀

Hansen is gewoon te snel voor Van der Lijke op het ene bergje. Ook bij de derde doorkomst loopt de voormalige olympische kampioen omnium uit. 16:01 ◀

In het peloton houden ze de touwtjes stevig in handen. Het verschil loopt amper op. 1'50" heeft het kwartet met Wallays. 15:52 ◀

Ook op de 2e passage op de Alpenstrasse is Hansen Van der Lijke te snel af. Hierdoor vergroot hij zijn vooorsprong in het bergklassement tot 3 punten op de Nederlander. 15:45 ◀

Here is Lasse in the break. #TourDeSuisse pic.twitter.com/7NJP9zrMtH — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) June 17, 2017 15:45 ◀

In deze korte etappe is het in het peloton vooral zaak om de voorsprong niet te hoog te laten oplopen. Dat gebeurt dan ook niet, want het verschil is maar anderhalve minuut. 15:40 ◀

Jaco Venter is de 4e renner in de kopgroep. Samen met Wallays, Hansen en Van der Lijke heeft hij al meer dan een minuut voorsprong op het peloton. 15:33 ◀

Meteen hebben 4 renners zich losgerukt van het peloton, met daarbij Lasse Norman Hansen en Nick van der Lijke, de twee kemphanen voor de bergtrui. Hansen komt als eerste boven op de Alpenstrasse. Ook Jelle Wallays is meegesprongen. 15:27 ◀

Start of stage 8 #TourdeSuisse pic.twitter.com/UM4884OBTm — Tour de Suisse (@tds) 17 juni 2017 15:24 ◀

Start We zijn vertrokken voor een korte en hopelijk ook spetterende rit. 15:22 ◀

Wedstrijd 15:21 ◀

Schaffhausen vaste afspraak in Zwitserland Schaffhausen is geen onbekende voor de volgers van de Ronde van Zwitserland. Eén renner uit dit peloton weet hoe je hier wint en dat is niet toevallig Peter Sagan. In 2011 troefde hij Goss en Swift af in de sprint. Ook onder meer Fabian Cancellara, Levi Leipheimer, Eddy Lembo en Wilfried Nelissen wonnen in Schaffhausen. 15:11 ◀

VRT Sagan zegeviert tweede keer in Zwitserland 15:10 ◀

Riders at the inscription in Schaffhausen. #TourdeSuisse pic.twitter.com/6ijzb4iJqR — Tour de Suisse (@tds) June 17, 2017 15:04 ◀

Some really nice bike acrobatic show ahead of the start of stage 8 in Schaffhausen #TourdeSuisse pic.twitter.com/6iHG8ebiJ8 — Astana Proteam (@AstanaTeam) June 17, 2017 Het publiek wordt vermaakt met acrobatieën op de fiets. 14:54 ◀

The Tour de Suisse arrived in Schaffhausen. Have a look on todays stage (start 15h16):https://t.co/VhSvlQP2sC#TourdeSuisse pic.twitter.com/KpuJuxGh4M — Tour de Suisse (@tds) June 17, 2017 13:20 ◀

Veredeld criterium Na het geweld in de bergen van de voorbije dagen krijgen de renners vandaag een rustigere opdracht. Acht rondjes van 12,5 kilometer worden afgelegd, met in elk rondje de beklimming van de Alpenstrasse. Een kans voor Greg Van Avermaet om zich eens te testen? Maar dan moet hij wellicht afrekenen met de onvermijdelijke Peter Sagan. 13:15 ◀