De renners passeren door Aigle, waar de hoofdzetel van de Internationale Wielerunie UCI is gevestigd. Tijd om voorzitter Brian Cookson de hand te gaan schudden hebben we niet.

De renners passeren door Aigle, waar de hoofdzetel van de Internationale Wielerunie UCI is gevestigd. Tijd om voorzitter Brian Cookson de hand te gaan schudden hebben we niet.

Op minder dan 5 minuten komt Restrepo (Katjoesja) als eerste van het peloton over de Col des Mosses. De Colombiaan heeft een gat geslagen en zet in de afdaling door.

Op minder dan 5 minuten komt Restrepo (Katjoesja) als eerste van het peloton over de Col des Mosses. De Colombiaan heeft een gat geslagen en zet in de afdaling door.

The finish in Villars-sur-Ollon. #TourdeSuisse pic.twitter.com/uonZvq4kjN

Ook de tweede Nederlander gaat overboord. Een streep door de rekening van Van der Lijke, want hij had gehoopt vandaag de bergtrui te kunnen overnemen van Hansen.

Ook de tweede Nederlander gaat overboord. Een streep door de rekening van Van der Lijke, want hij had gehoopt vandaag de bergtrui te kunnen overnemen van Hansen.

Miguel Angel Lopez, de winnaar van vorig jaar, hangt nu al aan het staartje in het peloton. De Colombiaan is wel bezig aan zijn eerste wedstrijdkilometers na een gebroken scheenbeen. Dat gebrek aan ritme betaalt hij nu cash.

Lopez in de penarie Miguel Angel Lopez, de winnaar van vorig jaar, hangt nu al aan het staartje in het peloton. De Colombiaan is wel bezig aan zijn eerste wedstrijdkilometers na een gebroken scheenbeen. Dat gebrek aan ritme betaalt hij nu cash.

In het peloton zijn ze nu ook met de beklimming begonnen. Bahrein, in dienst van Izagirre, geeft er een enorme snok aan. Achteraan zullen ze nu vloeken.

In het peloton zijn ze nu ook met de beklimming begonnen. Bahrein, in dienst van Izagirre, geeft er een enorme snok aan. Achteraan zullen ze nu vloeken.

De hitte hakt er stevig in vandaag, want ook Juan José Lobato mogen we van onze startlijst schrappen. Zo raakt het veld nog voor de bergen danig uitgedund.

Opgaves De hitte hakt er stevig in vandaag, want ook Juan José Lobato mogen we van onze startlijst schrappen. Zo raakt het veld nog voor de bergen danig uitgedund.

De weg begint stilaan omhoog te lopen, maar de koplopers hebben nog altijd een comfortabele voorsprong. Intussen blijft het opgaves regenen: Matthias Brändle is de volgende in de rij.

De weg begint stilaan omhoog te lopen, maar de koplopers hebben nog altijd een comfortabele voorsprong. Intussen blijft het opgaves regenen: Matthias Brändle is de volgende in de rij.

The finish line in Villars-sur-Ollon is ready! 😊 And don't forget: It's steep up here... 😅 ⛰ #TourdeSuisse pic.twitter.com/aNlDePzdWy

(3/3) @Tim_Wellens of @Lotto_Soudal ⚡️ Power: 605W // 1 min peak power: 597W (in a strong acceleration after 2km) #tourdesuisse

(1/3) Data from @Tim_Wellens of @Lotto_Soudal in the start phase of today’s #tourdesuisse stage 4, on the attack ⚡️

🇨🇭 #TourDeSuisse A new wheel for @s_kruijswijk after a flat tire! pic.twitter.com/5nZGD4z0V0

Derde rit, derde keer mee in de aanval! Net als zondag is @nickvanderlijke onze man voorin #TourdeSuisse https://t.co/9THONOqM5d

Bij Roompot hebben ze hun zinnen gezet op de bergtrui. Nick van der Lijke was zondag al mee in de vlucht en sprokkelde toen een pak punten. Ook gisteren raapte hij vanuit het peloton enkele punten op. Hierdoor staat hij 2e in het bergklassement, op 13 punten van Lasse Norman Hansen.

Strijd om de bergtrui Bij Roompot hebben ze hun zinnen gezet op de bergtrui. Nick van der Lijke was zondag al mee in de vlucht en sprokkelde toen een pak punten. Ook gisteren raapte hij vanuit het peloton enkele punten op. Hierdoor staat hij 2e in het bergklassement, op 13 punten van Lasse Norman Hansen.

Lars Boom is al een tijdje de virtuele leider, want in de stand staat hij maar op 1'16" van Michael Matthews en het verschil is al meer dan 3 minuten.

Boom virtueel leider Lars Boom is al een tijdje de virtuele leider, want in de stand staat hij maar op 1'16" van Michael Matthews en het verschil is al meer dan 3 minuten.

De vier vluchters hebben bijna 2 minuten voorsprong. Het is niet duidelijk of Tim Wellens nog altijd tussen de kopgroep en het peloton hangt of hij zich al heeft laten inlopen.

De vier vluchters hebben bijna 2 minuten voorsprong. Het is niet duidelijk of Tim Wellens nog altijd tussen de kopgroep en het peloton hangt of hij zich al heeft laten inlopen.

Gisteren duurde het geen 500 meter of de vlucht van de dag was al vertrokken, maar vandaag spartelt het peloton toch wat langer tegen. Er zijn wel tal van pogingen, maar de goeie combinatie moet nog gevonden worden.

Gisteren duurde het geen 500 meter of de vlucht van de dag was al vertrokken, maar vandaag spartelt het peloton toch wat langer tegen. Er zijn wel tal van pogingen, maar de goeie combinatie moet nog gevonden worden.

Geen Reichenbach meer Met pijn in het hart is Sébastien Reichenbach niet meer van start gegaan vandaag. De Zwitser van FDJ heeft darmgriep en liep gisteren met 8'29" achterstand binnen. Reichenbach, vorig jaar 14e in de Tour, was de kopman van de Franse formatie in Zwitserland. Ook Quick-Step-renner Martinelli is niet meer gestart.

13:23