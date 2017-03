Échappée reprise, le peloton est divisé en 6 ! / No more break, but 6 different packs! #ParisNice pic.twitter.com/kkJa6sKULC

Think having rain was bad? Think again: it's snowing now! #ParisNice

Démare in 1e peloton De gele trui heeft zich niet laten ringeloren en is aan boord van de eerste waaier. Zijn maatjes van FDJ nemen dat eerste peloton op sleeptouw. Ze volgen op 30 seconden van de kopgroep (met Naesen).

In al dat strijdgewoel staat Zico Waeytens plots aan de kant met een lekke band. Bijzonder sneu voor onze landgenoot. Gemeld in het laatste peloton: Pierre Rolland, de kopman van Cannondale.

Peloton in stukken Het is weer van dat: het peloton breekt in verschillende stukken. Opvallend, want veel wind staat er niet. Het is de hoge snelheid die brokken maakt in het peloton.

