Jens Keukeleire heeft er een korte nacht opzitten. Na de Strade Bianche trok hij samen met ploegmaat Christopher Juul-Jensen naar de luchthaven in Firenze. Van daaruit ging het naar Rome, waar een aansluitende vlucht hen naar Parijs bracht. "We hopen rond 1u onder de wol te kruipen", klonk het voor de start van de Strade. Ook Michael Valgren (Astana) en Michal Golas (Sky) wagen zich aan de combinatie van Strade Bianche en Parijs-Nice.

Malgré la météo les fans de vélo sont au rendez-vous / Despite the weather conditions, lots of fans turn out to the start 💪💪 pic.twitter.com/tzy4fTKDNd

Het peloton wordt in het voorjaar traditioneel verdeeld over Parijs-Nice en die andere rittenkoers, Tirreno-Adriatico. Toch verschijnen er vandaag heel wat grote namen aan de start in de Franse wedstrijd: titelverdediger Porte, Contador, Zakarin, Tony Martin, Gallopin, Dan Martin, Alaphilippe, Bardet, Kruijswijk en Henao kruisen de degens in de strijd om het geel.

Op naar confrontatie tussen de sprinters? Geen tijdrit op de eerste dag, maar wel een rit in lijn. De start en aankomst van de vlakke etappe liggen in Bois-d'Arcy. De voorlaatste kilometer gaat in stijgende lijn. Kan iemand daar het peloton verschalken of krijgen we meteen een massasprint?

