.@puckmoonen ready to tackle Izoard / prête à affronter L'Izoard #LaCourse pic.twitter.com/yqeqEtykag — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) 20 juli 2017 09:38 ◀

Rider quote - Former world champion @marianne_vos talks about her role today in helping @KNiewiadoma . #LaCourse #UCIwwt pic.twitter.com/KyMYQRW4kb — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) July 20, 2017 09:31 ◀

Naar wie moeten we uitkijken? Annemiek van Vleuten staat met stip boven het lijstje der favorieten. De Nederlandse bewees in de Giro Rosa al dat ze aardig bergop kan rijden. Maar ook Elisa Longo Borghini kan zowel klimmen als hardrijden. Er strijden geen Belgen mee in La Course en ook Anna van der Breggen, de winnares van de Giro Rosa, staat niet aan de start. 08:56 ◀

Kwalificatie voor slotrit En dat we een bikkelharde strijd zullen krijgen op de Izoard is nu al een zekerheid. Enkel de eerste twintig rensters die de top bereiken, mogen deelnemen aan de tweede etappe in Marseille. Dat is een achtervolging, waarbij de winnares van de eerste rit ook als eerste mag starten en haar tegenstrevers vertrekken met de achterstand die ze hebben opgelopen op de Izoard. Kom je dus pas een minuut na de winnares toe, mag je ook in Marseille pas een minuut later starten. 08:51 ◀

Race day. And it's raining in Briancon. This will make a tough day even more epic, like #LaCourse 2015 where @AnnavdBreggen won solo pic.twitter.com/rtiNYaAdLK — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) 20 juli 2017 08:51 ◀

Van Parijs naar de Izoard Geen La Course meer in Parijs dus, wel op de Izoard. De vrouwen krijgen de Alpenkolos meteen voorgeschoteld in de eerste etappe. Ze starten ook op dezelfde plek als de mannen, maar mogen de grote zuidelijke lus overslaan. In een etappe van 67,5 kilometer gaat het meteen naar de Izoard, een slotklim van 14,1 kilometer aan 7,3 procent. 08:47 ◀

La Course verplaatst naar de Alpen Voor de vierde keer wordt op het parcours van de Ronde van Frankrijk La Course georganiseerd. Maar het concept voor de vrouwen is gewijzigd: La Course is niet langer één etappe met aankomst op de Champs-Élysées, maar wel een tweedaagse wedstrijd. U kan het spektakel volgen op onze livestream vanaf 10u met commentaar van Ruben Van Gucht. 08:43 ◀