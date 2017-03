Sprinters Deze rit staat aangestipt als een hapje voor de sprinters, maar wie zitten er allemaal in het peloton? Kristoff won twee jaar geleden in Koksijde, hij is vandaag misschien opnieuw kandidaat nummer 1. Modolo was dan weer de beste in 2014, ook hij is een kanshebber, net als Kittel uiteraard, die in 2012 de snelste was. Nog in de aanbieding: Debusschere, Hofland, Albanese, Bennett, Blythe, McLay, Grosu en Halvorsen.

12:13