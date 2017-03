Volg en kijk live! U kunt alle ritten van start tot finish volgen op sporza.be. Zodra de tv-uitzendingen van start gaan, kunt u hier naar de livestream kijken. 10:01 ◀

#3dpk Stage 1 starts at 12:00 and takes the riders from De Panne to Zottegem, the route leads them over some Flemish hills! pic.twitter.com/p2yeTvNUID — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 28 maart 2017 10:00 ◀

Met Edward Theuns hebben we iemand die het moet kunnen afmaken tegen sprinters zoals Marcel Kittel. Ik verwacht dat de tweede etappe in een groepssprint zal eindigen, net als de korte rit in lijn van donderdag. Voor de eindstand spelen we de Deen Mads Pedersen en de Oostenrijker Matthias Brändle uit. Zij zijn ook onze twee tijdritspecialisten. Het komt er dus op aan hen goed bij te staan tijdens de eerste rit. Daarin wordt het klassement een eerste keer in zijn plooi gelegd. Ploegleider Dirk Demol van Trek-Segafredo 09:58 ◀

"Openingsrit zal grote impact hebben" Quick-Step Floors mikt met Dries Devenyns en Belgisch kampioen Philippe Gilbert op het eindklassement en met de Duitse sprinter Marcel Kittel op ritzeges. "De eerste etappe zal een enorme impact hebben op het eindklassement. Zeker met een rit waarin niet minder dan 11 hellingen zijn opgenomen", stelt ploegleider Rik Van Slijcke. "De tweede etappe en de korte rit in lijn op donderdag worden wellicht afspraken voor de sprinters. De tijdrijders komen donderdagnamiddag nog aan hun trekken. Kittel zullen wij natuurlijk uitspelen als het op een massasprint uitdraait. Hij hervat in de Driedaagse De Panne-Koksijde na een korte rustperiode na Parijs-Nice." 09:57 ◀

We vertrekken met ambitie. Gallopin en Debusschere zijn onze 2 speerpunten. Gallopin is goed hersteld na zijn valpartij in de E3. Op training zijn er alleen maar positieve tekens. De eerste rit, met een klassiek profiel, is meteen iets voor Tony. Net voor de plaatselijke ronden is de Haaghoek het eerste cruciale punt. Ook de Muur van Geraardsbergen staat op het menu. Daar kunnen we de sterke sprinters zoals Kittel en Kristoff proberen overboord te gooien. Als we met een groep naar de meet gaan, trekken we de kaart-Debusschere. Ploegleider Frederik Willems van Lotto-Soudal 09:55 ◀

7 WorldTour-teams Met Katjoesja-Alpecin, Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, Orica-Scott, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates komen 7 WorldTour-teams aan de start. Onder de ex-winnaars tekent de Noor Alexander Kristoff present. Hij was de beste in 2015 en slaagde er drie dagen later ook in de Ronde van Vlaanderen op zijn naam te schrijven. De Fransman Sylvain Chavanel, laureaat in 2012 en 2013, is ook van de partij, net als Guillaume Van Keirsbulck (2014). Bij Quick-Step wil Belgisch kampioen Philippe Gilbert zich laten opmerken. Vorig jaar ging de eindzege naar Lieuwe Westra. De Nederlander won geen enkele etappe, maar kon met een vierde plaats in de afsluitende tijdrit alsnog de eindzege pakken. 09:54 ◀

Vertrekken vanuit een pretpark De Driedaagse wordt de laatste jaren steevast afgetrapt in De Panne. Vanuit Plopsaland rijdt het pak in één streep naar Zottegem en de Vlaamse Ardennen. In de openingsetappe zijn 11 hellingen opgenomen. Tijdens de 2 plaatselijke ronden van elk 46,9 kilometer zitten de Berendries, Ten Bosse, de Muur van Geraardsbergen en de Klemhoutstraat. 09:52 ◀

41e Driedaagse! Om 11.55u gaat de 41e editie van de Driedaagse De Panne van start. Voor sommigen is deze rittenkoers de ultieme aanscherping van de conditie voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag. Anderen maken van deze koers een heus doel. Aan het concept is ook dit jaar niet geraakt. Na twee ritten in lijn wordt op de slotdag een dubbelprogramma afgewerkt, met een korte etappe en afsluitende tijdrit. 09:50 ◀