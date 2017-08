2 opgaves Het peloton telt 2 renners minder dan gisteren. Benjamin Declercq gaf gisteravond na de etappe op. De broer van Tim heeft nog altijd last van zijn knie na een val in de Ronde van Luxemburg. Tom Stamsnijder is vandaag nog wel gestart, maar hij merkte al snel dat het zinloos was. Hij is ziek.

13:25