D'hoore sprint oppermachtig naar de Belgische titel

In de voorlaatste van 6 ronden trok Nathalie Verschelden in de aanval in de straten van Antwerpen. Ze nam snel 30 seconden voorsprong. Lotte Kopecky trok in de achtervolging, maar bij het ingaan van de laatste ronde werd ze weer ingerekend.

Ook de strijd van Verschelden was tevergeefs en alles troepte weer samen in de laatste kilometers. Het tempo ging er helemaal uit, waarna een aantal demarrages volgden.

Onder meer veldrijdster Ellen Van Loy schudde aan de boom in de finale, maar niemand raakte weg. In de sprint werd Kopecky gelanceerd door haar ploegmaats, maar Jolien D'hoore had het goede wiel gekozen, kwam er op het juiste moment uit en won met een fietslengte voorsprong.

Het is al de 4e nationale titel voor D'hoore, na 2012, 2014 en 2015. Kopecky moest voor het 4e jaar op een rij genoegen nemen met de 2e plaats, het brons was voor Kelly Druyts.