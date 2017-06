Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) heeft gisteren het parcours van het BK tijdrijden van donderdag in Chimay verkend. "Het parcours ligt me. Ik wil mijn titel verlengen."

BK tijdrijden in Chimay Donderdag vindt in Chimay het BK tijdrijden plaats. De renners moeten 37,8 kilometer afleggen, verdeeld over drie rondes van 12,6 kilometer. Het parcours is niet heel technisch en telt enkele lange rechte stuken, waardoor het geschikt is voor de echte tijdritspecialisten.

19:11