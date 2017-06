Ik ben een van de favorieten omdat ik in vorm ben. Van Avermaet en Naesen zijn ook kanshebbers. Hopelijk kan ook één van mijn ploegmaten een rol spelen. Het zal niet gemakkelijk zijn. Het is toch 238 kilometer en dat is altijd een afstand waar je op het einde het verschil kan maken.

Ik ben een van de favorieten omdat ik in vorm ben. Van Avermaet en Naesen zijn ook kanshebbers. Hopelijk kan ook één van mijn ploegmaten een rol spelen. Het zal niet gemakkelijk zijn. Het is toch 238 kilometer en dat is altijd een afstand waar je op het einde het verschil kan maken. Philippe Gilbert

Het BK is altijd een speciale koers. Het is heel mooi geweest met die trui, ik heb er mooie overwinningen mee geboekt. Ik zou de trui natuurlijk graag nog eens 12 maanden dragen. Ik start met ambitie. Philippe Gilbert

Philippe Gilbert is voor de tweede keer Belgisch kampioen. Op een selectieve omloop aan Les Lacs de l'Eau d'Heure klopte hij Tim Wellens in een langgerekte sprint met zijn tweeën.

Yves Lampaert (Quick-Step) is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Chimay was hij 17 seconden sneller dan uittredend kampioen Victor Campenaerts.

Volgt Philippe Gilbert zichzelf op? Antwerpen is zondag even het centrum van de Belgische wielerwereld. Een week voor de Tour-start wordt aan de Schelde stevig gebikkeld om de Belgische titel. Kan Philippe Gilbert zichzelf opvolgen of weet Greg Van Avermaet z'n eerste driekleur te veroveren? Of zijn er andere kapers op de kust? Bij Sporza hoeft u er allemaal niks van te missen.

