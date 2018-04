Teuns werd woensdag pas 30e in de Waalse Pijl. "Ik had woensdag geen goede benen, maar mijn vorm is wel degelijk in orde, want ik streed mee vooraan tot de laatste honderden meters. Mijn beste resultaat was een zeventiende plek in Luik in 2016 en vorig jaar verrichtte ik heel wat werk voor Greg Van Avermaet. Ik probeer zondag een goede wedstrijd te rijden, zeker voor Andy Rihs."

Teuns is kopman bij BMC Bij BMC rekenen ze zondag op Dylan Teuns. "Dylan is klaar, sterk en gemotiveerd", zegt ploegleider Valerio Piva. "Hij zal steun krijgen van Damiano Caruso en Alessandro De Marchi, en we hebben met Simon Gerrans een oud-winnaar in de rangen die een belangrijke rol kan vervullen voor Dylan. We beschikken niet over de topfavoriet, maar onze ploeg is klaar en we kunnen met dit team wel een mooi resultaat najagen. Iedereen is gemotiveerd om een goede wedstrijd te rijden om hulde te brengen aan Andy Rihs."

