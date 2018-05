Kvitova steekt derde trofee van 2018 op zak

Petra Kvitova heeft voor eigen volk het WTA-toernooi van Praag gewonnen. De Tsjechische rekende in de finale af met de Roemeense Mihaela Buzarnescu in drie sets: 4-6,6-2, 6-3. Voor Kvitova is het de 23e WTA-titel uit haar carrière, de derde al in 2018.