Wickmayer heeft tiebreak van 17-15, 3 sets en 2,5 uur nodig tegen nummer 216

In de eerste twee sets verloor geen van de twee haar opslagspel, al had Wickmayer bij 5-4 in set één twee setpunten. Twee keer moest een tiebreak het verschil maken.

De eerste was superspannend: Wickmayer kon het zeven keer niet afmaken, Sadikovic drie keer. Uiteindelijk was Wickmayers tiende setbal de goeie: 7-6 (17/15). In de tweede set volstond één setpunt en dat was voor de Zwitserse: 6-7 (4/7).

In de slotset kwam Wickmayer 2-1 achter, maar toen vond ze het welletjes en won ze vier spelletjes op een rij. Eén matchbal was genoeg. Wickmayer mag nu tegen Eugenie Bouchard of Joelia Poetintseva.