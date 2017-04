Russische tiener Kasatkina wint eerste WTA-titel

Daria Kasatkina (WTA-42) is een van de opkomende talenten op de WTA-Tour en dat bewees ze ook in Charleston. In de finale was ze meer dan een maatje te sterk voor haar opponente, Jelena Ostapenko.

De reekshoofden lieten het liggen op het groene gravel in de Verenigde Staten en Kasatkina profiteerde optimaal. Met 6-3 en 6-41 was ze snel klaar met Ostapenko in de finale.

"Ik geniet van elk moment", zei de Russin met tranen in haar ogen. "Na het laatste punt had ik graag de tijd stopgezet." Kasatkina maakte dit jaar al indruk door Angelique Kerber, nummer 1 van de wereld, twee keer te kloppen.