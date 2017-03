Wickmayer moet meteen haar koffers pakken in Mexico

De 33-jarige Hantuchova kampeert buiten de top 200 van het vrouwentennis, maar in 2003 behoorde ze nog tot de top 5 van de wereld. Af en toe steekt de klasse van de Slovaakse nog eens de kop op.

Hantuchova kreeg een wildcard voor het toernooi in Acapulco en was in de eerste ronde de tegenstander van Wickmayer. Onze landgenote kon nog nooit een duel winnen en ook in Mexico kon ze geen eerste zege pakken.

Na een intense wedstrijd die meer dan 2 uur duurde, trok de Belgische aan het kortste eind. Voor Hantuchova is het haar eerste WTA-zege sinds ze in oktober Alison Van Uytvanck versloeg in Luxemburg.