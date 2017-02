Flipkens heeft bijna 3 uur nodig om tweede ronde te halen

Renata Zarazua, een Mexicaanse van 19 jaar, had een wildcard voor het toernooi gekregen. Ze beschaamde het vertrouwen van de organisatoren niet en legde Kirsten Flipkens het vuur aan de schenen.

Flipkens verloor al in het eerste spel haar opslag, maar ook de service van Zarazua draaide niet zoals het moest. Na een opeenvolging van breaks en rebreaks was het Flipkens die een 3-4-achterstand omboog in 7-5. Op dat moment was er al 1 uur en 12 minuten gespeeld.

Ook in set 2 werd er gebroken dat het een lieve lust was. Zarazua serveerde bij 5-6 voor de set, maar Flipkens brak op love en trakteerde zichzelf zo nog op een tiebreak. Daarin liep Zarazua uit tot 0-4. Flipkens milderde tot 1-4, maar de volgende drie punten waren weer voor de Mexicaanse: 1-7 en set afgelopen.

In de beslissende set bleek alras dat het vet bij Zarazua van de soep was. Flipkens beperkte haar serviceverlies tot één, terwijl de Mexicaanse het noorden kwijt was. Na 2 uur en 58 minuten zette onze landgenote een punt achter de match.