Flipkens profiteert van opgave van Ajla Tomljanovic

De wedstrijd begon slecht voor Flipkens, die meteen haar opslag moest inleveren. Maar onze landgenote brak prompt door de opslag van de Australisch-Kroatische Tomljanovic. Daarna ging het gelijk op tot 6-5 in het voordeel van Flipkens.

De nummer 76 van de wereld pakte op de opslag van haar tegenstandster de eerste set met 7-5. Daarop vroeg Tomljanovic een medische time-out omdat ze last had van haar schouder. Even later gooide ze de handdoek in de ring.

In de kwartfinale neemt Flipkens het op tegen het tweede reekshoofd, Kristina Mladenovic.