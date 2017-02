Elise Mertens strandt in de eerste ronde in Kuala Lumpur

In de tweede set ging het gelijk op tot het zesde spelletje, toen Mertens het opslagspelletje van de Nederlandse afsnoepte. Maar het lukte onze landgenote niet om haar 2-4-voorsprong te verzilveren. Daarna regende het breaks tot 6-6. In de tiebreak trok Kerkhove met 7-4 aan het langste eind. De Nederlandse staat zo voor het eerst in haar carrière in de tweede ronde van een WTA-toernooi.