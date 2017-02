Zanevska overleeft de eerste ronde niet in Kuala Lumpur

Het regende breaks in de eerste set. Beide speelsters konden niet echt afstand nemen, maar bij 6-5 lukte het de Japanse toch om de eerste set binnen te halen.

Ook in set twee kregen we de ene break na de andere. Nu was het Zanevska die de set binnenhaalde. Alles te herdoen, maar in set drie kwam onze landgenote er nooit meer aan te pas. Hibino liep al snel 5-1 uit en gaf dat voordeel niet meer weg.