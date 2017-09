Kimiko Date (46) laat tranen vrije loop na afscheid van proftennis

Kimiko Date kwam er niet aan te pas in de eerste ronde tegen de Servische speelster Aleksandra Krunic. Ze verloor met twee keer 6-0.

"Het is eindelijk voorbij", sprak Date met tranen in de ogen na haar laatste optreden. "Uiteraard voel ik mij verdrietig. Maar ik ben ook dankbaar voor wat het tennis mij heeft geschonken."

Date won in haar carrière 8 WTA-toernooien en stond ooit 4e op de wereldranglijst. In 1996 kondigde ze een eerste keer haar afscheid aan, om pas twaalf jaar later terug te keren. Door twee knieoperaties speelde ze de voorbije twee jaar weinig.