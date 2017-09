Mertens' toernooi in Tokio stopt in kwartfinale

In haar eerste ontmoeting met McHale (WTA-62) liet de opslag van onze WTA-nummer 41 haar in de steek. Ze verloor haar laatste drie opslagspelletjes in de eerste set: 6-4.

In de tweede set hield Mertens haar service meer binnen, maar McHale sloeg ongenadig toe: 5-0 en 6-1 in 30 minuten. Mertens was het derde reekshoofd in Japan.