VIDEO: Kerber wint haar eerste toernooi sinds de US Open 2016

Who will hoist their first trophy of 2018: a resurgent @AngeliqueKerber or Aussie No. 1 @ashbar96?



The @SydneyTennis final is coming up next! pic.twitter.com/wtP3Y5Wz86 — WTA (@WTA) 13 januari 2018

.@AngeliqueKerber stays ahead and claims the first set, 6-4!



One set from the @SydneyInternational title! pic.twitter.com/KAGaeHzfKc — WTA (@WTA) 13 januari 2018

"It's my first time in Sydney and it's been amazing to play in front of a full crowd." - @SydneyTennis runner-up @ashbar96 pic.twitter.com/HP8igkeVOR — WTA (@WTA) 13 januari 2018