Halep opent 2018 met toernooizege in China

In een wisselvallige wedstrijd trok Simona Halep dankzij twee sterke sets aan het langste eind. Voor de Roemeense is het al de 16e WTA-titel uit haar carrière, ze jaagt wel nog altijd op een grandslamzege.

"Het is een uitstekende start van het jaar, maar ik denk nog niet aan de Australian Open", zei Halep. "Ook al droom ik van een eerste grandslamzege."

De finale was een duel tussen twee ex-winnaars in Shenzhen. Siniakova kon haar titel van 2017 niet verlengen, Halep mocht ook in 2015 al de trofee in de hoogte steken in China.