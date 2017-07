Flipkens walst over Brengle in eerste ronde Rosmalen

In hun tweede ontmoeting - Flipkens won ook hun eerste duel in 2015 in Luxemburg - legde Flipkens meteen haar wil op. Brengle verloor zowel in de eerste als in de tweede set twee keer haar opslagspel.

Flipkens kwam nooit in de problemen op haar favoriete ondergrond en is na de uitschakeling van Elise Mertens en Steve Darcis nog de enige landgenoot in het enkelspel in Nederland.

In de tweede ronde wacht de Estse Anett Kontaveit (WTA-49) op haar. Vorig jaar in Monterrey won Flipkens hun enige vorige duel.